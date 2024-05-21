Директор «Химок» о выходе клуба в РПЛ: «Вклад Талалаева очень большой. Высокий уровень, мотивация, заряд, энергия – все это способствовало общему настрою»

Гендиректор «Химок» отметил вклад Андрея Талалаева в возвращение клуба в Мир РПЛ.

«В первую очередь хочу поздравить наших болельщиков, команду, тренерский штаб, конечно, была проделана огромная работа в этом сезоне. Высокая мотивация футболистов вылилась в тот результат, который мы сейчас видим.

В субботу у нас будет заключительный домашний матч, приглашаю всех жителей Московской области и Химок прийти на стадион и поздравить команду, там и отметим все это событие вместе.

Без сомнения, вклад Андрея Викторовича как главного тренера очень большой в этот результат. Его высокий уровень, ежедневные работа, мотивация, заряд, энергия – все это способствовало общему настрою.

Также весь тренерский штаб, который работал в этом сезоне, имеет высокую квалификацию. Все они внесли большой вклад в общую победу команды», – сообщил Николай Оленев.

«Химки» и «Динамо» Махачкала – в РПЛ. «Акрон» – в стыках, «Арсенал» подвис из-за лицензии