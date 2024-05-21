Головин – игрок сезона в «Монако» по версии болельщиков

Теги Монако лига 1 Франция рейтинги болельщики Александр Головин Радослав Маецки Футбол

Александр Головин – игрок сезона в «Монако» по версии болельщиков.

27-летний российский полузащитник провел 25 матчей за команду в Лиге 1 и набрал 12 (6+6) очков по системе «гол + пас». 

«Монако» занял 2-е место в чемпионате Франции и сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. 

Лучшим игроком второй половины сезона был назван вратарь Радослав Маецки. Поляк впервые сыграл за команду в январе. В 12 матчах в чемпионате у него 9 побед при 7 играх на ноль.

Фото: сайт «Монако». 

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36 комментариев
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Одна из самых приятных футбольных новостей! Для игрока из России это серьёзное достижение. Молодец Головин, круто!
+176
-3
+173
Почему новость не главная? Зато джикия у вас, спортс, всегда главная
+124
-3
+121
Ответ Dvin
Санчес, тебе 27, к Европе адаптирован, качества есть. Переходи в АПЛ, Ла Лигу или сериал! Только не в ПСЖ
Головин на своем месте зачем ему что то менять тем более 1 ая лч с Монако на носу
+97
-2
+95
Санчес, тебе 27, к Европе адаптирован, качества есть. Переходи в АПЛ, Ла Лигу или сериал! Только не в ПСЖ
+51
-5
+46
Ответ che kaif
Головин на своем месте зачем ему что то менять тем более 1 ая лч с Монако на носу
Не первая
+25
-1
+24
В конце мая уже 28. Саня, хватит ломаться, пора выходить на пик возможностей! Поэтому здоровья и еще раз здоровья!
+22
-1
+21
Что символично - в лучшем для Монако сезоне за последние годы.
Очень хочется, чтобы не ломался и зажёг в новой Лиге чемпионов
+17
0
+17
Ответ Герман Сергеевич
Комментарий скрыт
По версии болельщиков - да, Головин лучший. Об этом собственно и новость
+16
0
+16
Это ещё только начало, а так поздравляю Сашу
+10
-1
+9
Ответ Pigmalion
Не первая
В качестве одного из лидеров первая
+4
0
+4
Этой новости неделя. Операвтивность - не конек спорца 😂
+5
-2
+3
Любимый русский футболист как всегда номер один среди соотечественников, так держать Саня. Надеюсь зажгет в Лч в следующем сезоне 👍
+2
0
+2
Ответ Классный руководитель
Каких болельщиков?
Всех, обычный эффект массы в онлайн-голосовании, фанбаза во Франции и в Монако ничтожна по сравнению с российскими кликами "вконтактиков", где клич "Голосуем за Сашу"
+8
-7
+1
Ответ v.belorussky
А почему бы и не в ПСЖ? Он хорошо знает реалии французского чемпионата, в ПСЖ сможет взять трофеи. В АПЛ его наверняка сломают. В Ла Лигу особо некуда.
В Ла Лигу вполне может даже в Барсу.
+1
0
+1
Ответ Dvin
Санчес, тебе 27, к Европе адаптирован, качества есть. Переходи в АПЛ, Ла Лигу или сериал! Только не в ПСЖ
ПСЖ нормальный вариант, почему нет?
+1
0
+1
Ответ Dvin
Санчес, тебе 27, к Европе адаптирован, качества есть. Переходи в АПЛ, Ла Лигу или сериал! Только не в ПСЖ
Да почему не в ПСЖ?
+1
0
+1
Что сказать? Вышел из зоны комфорта и показал себя. Уважуха.
+1
0
+1
Хочется конечно для Сашки лучшего, но мне кажется лучшее у него будет в Монако.
+1
0
+1
Мне кажется, что Головин застрял в Монако. Уже должен был уйти на повышение
+3
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При этом: ищите Маецки и кучу негров-африканцев ноунеймов в следующем сезоне в АПЛ, а Головин закончит в Монако капитаном.
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Ого-го! Молодцом! Достойно! Заслужил!
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Прекрасно!
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Ответ che kaif
Головин на своем месте зачем ему что то менять тем более 1 ая лч с Монако на носу
ПСЖ, амбиции явно выше!
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круто! так держать, Саня!
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Ну круто, что тут сказать!
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Саня сама скромность
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Ответ Dvin
Санчес, тебе 27, к Европе адаптирован, качества есть. Переходи в АПЛ, Ла Лигу или сериал! Только не в ПСЖ
А почему бы и не в ПСЖ? Он хорошо знает реалии французского чемпионата, в ПСЖ сможет взять трофеи.

В АПЛ его наверняка сломают. В Ла Лигу особо некуда.
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Ответ v.belorussky
А почему бы и не в ПСЖ? Он хорошо знает реалии французского чемпионата, в ПСЖ сможет взять трофеи. В АПЛ его наверняка сломают. В Ла Лигу особо некуда.
Если в лиге 1 не сломали и в апл не сломают это всё миф
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Ответ v.belorussky
А почему бы и не в ПСЖ? Он хорошо знает реалии французского чемпионата, в ПСЖ сможет взять трофеи. В АПЛ его наверняка сломают. В Ла Лигу особо некуда.
Был разбор недавно лиг.Французская самая жёсткая в Европе.
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