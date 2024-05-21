Александр Головин – игрок сезона в «Монако» по версии болельщиков.

27-летний российский полузащитник провел 25 матчей за команду в Лиге 1 и набрал 12 (6+6) очков по системе «гол + пас».

« » занял 2-е место в чемпионате Франции и сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Лучшим игроком второй половины сезона был назван вратарь . Поляк впервые сыграл за команду в январе. В 12 матчах в чемпионате у него 9 побед при 7 играх на ноль.

Фото: сайт «Монако».