Головин – игрок сезона в «Монако» по версии болельщиков
Александр Головин – игрок сезона в «Монако» по версии болельщиков.
27-летний российский полузащитник провел 25 матчей за команду в Лиге 1 и набрал 12 (6+6) очков по системе «гол + пас».
«Монако» занял 2-е место в чемпионате Франции и сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Лучшим игроком второй половины сезона был назван вратарь Радослав Маецки. Поляк впервые сыграл за команду в январе. В 12 матчах в чемпионате у него 9 побед при 7 играх на ноль.
Фото: сайт «Монако».
Очень хочется, чтобы не ломался и зажёг в новой Лиге чемпионов
В АПЛ его наверняка сломают. В Ла Лигу особо некуда.