Сенников считает, что Джикия усилит «Локо»: «Опытный защитник, может отлично помочь. Но он должен приходить, чтобы быть лидером»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба Дмитрий Сенников премьер-лига Россия Георгий Джикия Жерзино Ньямси Евгений Морозов Футбол

Дмитрий Сенников считает, что Георгий Джикия мог бы усилить «Локомотив».

Ране стало известно, что контракт 30-летнего защитника со «Спартаком» не будет продлен, и он покинет красно-белых по окончании сезона. 

– Станет ли Джикия усилением для «Локомотива»? 

–  Он опытный защитник, который может отлично помочь. 

–  Джикия сильнее, чем Евгений Морозов и Жерзино Ньямси? 

–  Ньямси с Морозовым последние игры неплохо выглядели. Все уже будет понятно по ситуации, уже после того, как состоится возможный переход Джикии в клуб. 

–  Не унизительно ли для «Локомотива» брать игрока, который оказался не нужен «Спартаку»? 

–  Есть опыт хороших переходов игроков, и в то время, когда я играл за «Локомотив». Те переходы помогли нам стать чемпионами. Думаю, ничего такого тут нет. Дзюба перешел в «Локомотив» и помог в прошлом сезоне.

Здесь нужно понять, насколько нужен Джикия «Локомотиву», и какая в него вера. Но и сам Джикия должен переходить не ради перехода, а чтобы быть лидером команды, – заявил бывший защитник «Локомотива».

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3 комментария
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По моему Джикия уже никого не усилит. Разве что Хинкальную на Автозаводской.
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Опыт с Дзюбой ? По моему очевидно все
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Всё зависит от формы Джикии. И слова игроков, и игра Локо в концовках матчей говорят о хорошей физической форме команды, значит у Жоры при Галактионове проблем с лишним весом быть не должно. Можно было бы подписать 1+1, но у него за спиной такая редкостная скотина, по фамилии Шпинёв, что фиг ещё подпишешь на таких условиях.
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