Сенников считает, что Джикия усилит «Локо»: «Опытный защитник, может отлично помочь. Но он должен приходить, чтобы быть лидером»

Дмитрий Сенников считает, что Георгий Джикия мог бы усилить «Локомотив».

Ране стало известно, что контракт 30-летнего защитника со « » не будет продлен, и он покинет красно-белых по окончании сезона.

– Станет ли Джикия усилением для «Локомотива»?

– Он опытный защитник, который может отлично помочь.

– Джикия сильнее, чем Евгений Морозов и Жерзино Ньямси?

– Ньямси с Морозовым последние игры неплохо выглядели. Все уже будет понятно по ситуации, уже после того, как состоится возможный переход в клуб.

– Не унизительно ли для «Локомотива» брать игрока, который оказался не нужен «Спартаку»?

– Есть опыт хороших переходов игроков, и в то время, когда я играл за «Локомотив». Те переходы помогли нам стать чемпионами. Думаю, ничего такого тут нет. Дзюба перешел в «Локомотив» и помог в прошлом сезоне.

Здесь нужно понять, насколько нужен Джикия «Локомотиву», и какая в него вера. Но и сам Джикия должен переходить не ради перехода, а чтобы быть лидером команды, – заявил бывший защитник «Локомотива».