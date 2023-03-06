«Связка Смолов — Кокорин была лучшей в российском футболе. Слава богу, Федор теперь с Тюкавиным играет». Степашин о форвардах «Динамо»

высказался о нападающих «Динамо».

Член совета директоров бело-голубых поделился мнением после матча с «Крыльями Советов» (1:0) в Мир .

— — наконец-то вместе играли в атаке. Это хорошая связка?

— Хорошая. Когда играл в «Динамо», связка Смолов — Кокорин, я считал, была лучшей в советском… российском футболе. Ну, Федор теперь, слава богу, с Костей играет вместе.

— У вас очень хорошая чуть было оговорка не прозвучала – советский футбол. Почему?

— Да потому что тогда была блестящая игра, удивительные команды. Кроме ленинградского «Зенита», я еще и болел за «Динамо» (Киев) Лобановского, как и все советские мальчишки. Жаль, что мы сегодня не можем болеть. Хотя время придет, – сказал Степашин.

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