«Связка Смолов — Кокорин была лучшей в российском футболе. Слава богу, Федор теперь с Тюкавиным играет». Степашин о форвардах «Динамо»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин Александр Кокорин Константин Тюкавин Футбол

Сергей Степашин высказался о нападающих «Динамо».

Член совета директоров бело-голубых поделился мнением после матча с «Крыльями Советов» (1:0) в Мир РПЛ.

ТюкавинСмолов наконец-то вместе играли в атаке. Это хорошая связка?

— Хорошая. Когда Кокорин играл в «Динамо», связка Смолов — Кокорин, я считал, была лучшей в советском… российском футболе. Ну, Федор теперь, слава богу, с Костей играет вместе. 

— У вас очень хорошая чуть было оговорка не прозвучала – советский футбол. Почему?

— Да потому что тогда была блестящая игра, удивительные команды. Кроме ленинградского «Зенита», я еще и болел за «Динамо» (Киев) Лобановского, как и все советские мальчишки. Жаль, что мы сегодня не можем болеть. Хотя время придет, – сказал Степашин.

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5 комментариев

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каток Третьяка
вся суть чикиста))
даже тут сумел политоту присунуть...
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Пользователь Имени
Смех смехом, но помню матч молодежки России против Португалии и они реально выглядяли топ-игроками на фоне португальских игроков
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граф Якунин
Ответ Жаргал Шадапов
Не припомню такую связку
Эта связка топово в казино играла. Возможно также речь о выездных матчах в кальянных и барах
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Жаргал Шадапов
Не припомню такую связку
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Алексей Тишкин
😄😄😄
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