  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
13

Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости

1. В 16-м туре АПЛ «Челси» дома победил «Эвертон» (2:0) – Палмер забил. «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Брайтон» (2:0) – Экитике сделал дубль, Салах вернулся в состав и отметился ассистом. «Арсенал» в Лондоне едва не потерял очки в игре с «Вулверхэмптоном» с 20-го места (2:1) – соперник сравнял на 90-й минуте, но два автогола выручили лидера Премьер-лиги.

2. НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Торонто» (6:3), Подколзин сделал дубль за 34 секунды, вратарь «Лифс» Ахтямов дебютировал в лиге, выйдя на замену. «Питтсбург» уступил «Сан-Хосе» (5:6 ОТ после 5:1 к 48-й минуте), Аскаров отразил 38 из 43 бросков, Орлов провел 900-й матч в лиге. «Флорида» обыграла «Даллас» (4:0), Бобровский сделал 3-й шатаут в сезоне и 52-й за карьеру в лиге. Все результаты дня – здесь

3. В 16-м туре Ла Лиги «Барселона» сломила сопротивление «Осасуны» (2:0) благодаря дублю Рафиньи – много споров вызвала отмена гола Феррана из-за офсайда. «Атлетико» победил «Валенсию» (2:1).

4. «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга стартовала на Кубке Первого канала в Новосибирске и обыграла сборную Беларуси (3:1). Перед матчем олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин был введен в Зал славы отечественного хоккея.

5. Французский лыжник Люка Шанава победил в спринте коньковым стилем на этапе Кубка мира в Давосе. У женщин выиграла шведка Йонна Сундлинг. Россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева выполнили олимпийский норматив.

Вероника Степанова выиграла коньковый спринт на Кубке России в Чусовом. У мужчин победил Сергей Ардашев.

6. В 16-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде одолел «Мец» (3:2) с последнего места. Голкипер сборной России Матвей Сафонов провел третий матч подряд за парижан.

7. Женская сборная Швеции победила в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Француз Эрик Перро выиграл гонку преследования у мужчин.

Эдуард Латыпов выиграл спринт на Кубке России в Тюмени. Наталия Шевченко победила у женщин.

8. НБА. 1/2 финала Кубка лиги. 40+8 от Брансона позволили «Нью-Йорку» обыграть «Орландо», 22+9 от Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» прервать серию «Оклахомы» из 16 побед. 

9. В Дубае состоялись финалы чемпионата мира по боксу под эгидой IBA: Суров нокаутировал Маханова, Гаджимагомедов победил Хабибулаева и другие результаты. Россия стала первой в медальном зачете ЧМ-2025, Казахстан – на втором месте.

10. Беспорядками обернулся приезд Лионеля Месси в Индию: фанаты в Калькутте разгромили стадион после того, как аргентинец покинул его спустя 20 минут; организатора мероприятия арестовали, главный министр Западной Бенгалии извинилась перед чемпионом мира и недовольными болельщиками, посетителям вернут деньги, билеты стоили от 38 долларов – половину недельного заработка в стране; Лео сыграл в футбол в Хайдарабаде с министром штата Телингана, политик дважды не смог отдать точный пас. А для Криштиану Роналду подготовили роль в «Форсаже», сообщил лично Вин Дизель.

11. В Лионе прошел турнир PFL Champions Series: Немков победил Феррейру удушающим приемом и завоевал пояс чемпиона, Сайборг победила Коллинс и другие результаты.

12. В 15-м туре Серии А «Лацио» в гостях вдевятером одолел «Парму» (1:0), «Аталанта» дома победила «Кальяри» (2:1). В 14-м туре Бундеслиги «Байер» обыграл «Кельн» (2:0) – Мартен Терье забил ударом скорпиона, а «Айнтрахт» был сильнее «Аугсбурга» (1:0).

13. Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор женился на Ди Девлин в Ватикане. Они состоят в отношениях с 2008 года и воспитывают четырех детей.

Цитаты дня:

Футболистка Келли: «Когда женщины добиваются успеха, начинается мизогония. Людям не нравится, когда женщины находятся в среде, где им якобы не место. Мы там, где должны быть»

Йохауг находилась внутри торгового центра в Осло, где произошла стрельба: «Я сидела чуть ли не со слезами на глазах, была ужасно напугана»

Алонсо не планирует завершать карьеру: «Любой, кто сомневается во мне, не смотрел гонки последние 24 года»

Коростелев о дебюте на Кубке мира: «Это было дерьмо»

Что делать с Хаби Алонсо?30168 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пользователи Спортса’’ против ужесточения лимита, Слот вернул Салаха, Дегтярев представил Мишку, Снуп Догг на ОИ-2026, мощные обмены в НХЛ и другие новости
13 декабря, 06:10
Российских юниоров возвращают с флагом и гимном, Березуцкий возглавил «Урал», Алонсо пока не уволят из «Реала», предложение «Локомотива» Баринову и другие новости
12 декабря, 06:10
Поражение «Реала», 2-й сухой матч Сафонова подряд, Коростелев и Непряева получили нейтральный статус, 76 млн долларов Ферстаппена, Ивич отказался возглавить «Динамо» и другие новости
11 декабря, 06:10
Главные новости
Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»
вчера, 23:05
Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»
вчера, 22:50
Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»
вчера, 22:31
«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка. «Вильярреал» отстает на 8 баллов при двух матчах в запасе, «Атлетико» – на 9. «Бетис» сыграет в понедельник
вчера, 22:18
Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти
вчера, 22:13Фото
Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
вчера, 22:01
Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером
вчера, 21:58Фото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Сельта» победила «Атлетик», «Севилья» разгромила «Овьедо»
вчера, 21:57Live
«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 2:1. Мбаппе забил с паса Беллингема, Родриго – с передачи Винисиуса
вчера, 21:56
Родриго забил за «Реал» во втором матче подряд – «Алавесу». Это первый гол вингера в сезоне Ла Лиги
вчера, 21:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
вчера, 22:26
«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»
вчера, 21:53
Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»
вчера, 21:41
«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»
вчера, 21:18
Хендерсон посвятил Жоте свой 1-й гол за «Брентфорд», отпраздновав в стиле Диогу: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле»»
вчера, 21:12
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
вчера, 20:58
Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
вчера, 20:56
Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
вчера, 20:55Фото
Матч «Марселя» с «Монако» в Лиге 1 начался с 12-минутной задержкой из-за задымления, вызванного файерами
вчера, 20:35
Головин о Погба в «Монако»: «Физически вообще не готов. Не сказать, что стал партнером, ему пока тяжело»
вчера, 20:23