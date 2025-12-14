Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости

1. В 16-м туре АПЛ «Челси» дома победил «Эвертон» (2:0) – Палмер забил. «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Брайтон» (2:0) – Экитике сделал дубль, Салах вернулся в состав и отметился ассистом . «Арсенал» в Лондоне едва не потерял очки в игре с «Вулверхэмптоном» с 20-го места (2:1) – соперник сравнял на 90-й минуте, но два автогола выручили лидера Премьер-лиги.

2. НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Торонто» (6:3), Подколзин сделал дубль за 34 секунды , вратарь «Лифс» Ахтямов дебютировал в лиге , выйдя на замену. «Питтсбург» уступил «Сан-Хосе» (5:6 ОТ после 5:1 к 48-й минуте), Аскаров отразил 38 из 43 бросков, Орлов провел 900-й матч в лиге. «Флорида» обыграла «Даллас» (4:0), Бобровский сделал 3-й шатаут в сезоне и 52-й за карьеру в лиге . Все результаты дня – здесь .

3. В 16-м туре Ла Лиги «Барселона» сломила сопротивление «Осасуны» (2:0) благодаря дублю Рафиньи – много споров вызвала отмена гола Феррана из-за офсайда. «Атлетико» победил «Валенсию» (2:1).

4. «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга стартовала на Кубке Первого канала в Новосибирске и обыграла сборную Беларуси (3:1). Перед матчем олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин был введен в Зал славы отечественного хоккея.

5. Французский лыжник Люка Шанава победил в спринте коньковым стилем на этапе Кубка мира в Давосе. У женщин выиграла шведка Йонна Сундлинг. Россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева выполнили олимпийский норматив .

Вероника Степанова выиграла коньковый спринт на Кубке России в Чусовом. У мужчин победил Сергей Ардашев.

6. В 16-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде одолел «Мец» (3:2) с последнего места. Голкипер сборной России Матвей Сафонов провел третий матч подряд за парижан.

7. Женская сборная Швеции победила в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Француз Эрик Перро выиграл гонку преследования у мужчин.

Эдуард Латыпов выиграл спринт на Кубке России в Тюмени. Наталия Шевченко победила у женщин.

8. НБА. 1/2 финала Кубка лиги. 40+8 от Брансона позволили «Нью-Йорку» обыграть «Орландо», 22+9 от Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» прервать серию «Оклахомы» из 16 побед.

9. В Дубае состоялись финалы чемпионата мира по боксу под эгидой IBA: Суров нокаутировал Маханова, Гаджимагомедов победил Хабибулаева и другие результаты . Россия стала первой в медальном зачете ЧМ-2025, Казахстан – на втором месте.

10. Беспорядками обернулся приезд Лионеля Месси в Индию: фанаты в Калькутте разгромили стадион после того, как аргентинец покинул его спустя 20 минут; организатора мероприятия арестовали , главный министр Западной Бенгалии извинилась перед чемпионом мира и недовольными болельщиками, посетителям вернут деньги , билеты стоили от 38 долларов – половину недельного заработка в стране; Лео сыграл в футбол в Хайдарабаде с министром штата Телингана, политик дважды не смог отдать точный пас. А для Криштиану Роналду подготовили роль в «Форсаже», сообщил лично Вин Дизель.

11. В Лионе прошел турнир PFL Champions Series: Немков победил Феррейру удушающим приемом и завоевал пояс чемпиона, Сайборг победила Коллинс и другие результаты .

12. В 15-м туре Серии А «Лацио» в гостях вдевятером одолел «Парму» (1:0), «Аталанта» дома победила «Кальяри» (2:1). В 14-м туре Бундеслиги «Байер» обыграл «Кельн» (2:0) – Мартен Терье забил ударом скорпиона , а «Айнтрахт» был сильнее «Аугсбурга» (1:0).

13. Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор женился на Ди Девлин в Ватикане. Они состоят в отношениях с 2008 года и воспитывают четырех детей.

Цитаты дня:

Футболистка Келли: «Когда женщины добиваются успеха, начинается мизогония . Людям не нравится, когда женщины находятся в среде, где им якобы не место. Мы там, где должны быть»

Йохауг находилась внутри торгового центра в Осло, где произошла стрельба: «Я сидела чуть ли не со слезами на глазах, была ужасно напугана »

Алонсо не планирует завершать карьеру: «Любой, кто сомневается во мне, не смотрел гонки последние 24 года »

Коростелев о дебюте на Кубке мира: «Это было дерьмо »