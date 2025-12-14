«Овьедо» уволил главного тренера Каррьона после 0:4 от «Севильи». У команды лишь 2 победы в сезоне, она не выигрывает уже 2,5 месяца

«Овьедо» уволил главного тренера.

Луис Мигель Каррьон отправлен в отставку с поста главного тренера «Овьедо».

Испанский специалист уже возглавлял клуб в 2023-2024 годах. 9 октября 2025 года он вернулся в команду, заключив контракт до конца сезона.

В текущем сезоне «синие» выиграли всего 2 матча и не побеждают уже два с половиной месяца во всех турнирах. Сегодня «Овьедо» проиграл «Севилье» (0:4) в 16-м туре Ла Лиги. Команда идет на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата.

«Реал Овьедо» принял решение расторгнуть контракт с Луисом Каррьоном, занимавшим пост главного тренера первой команды.

Тренер больше не работает в клубе, и это решение вступает в силу немедленно. Его тренерский штаб также покинет клуб.

«Реал Овьедо » благодарит Луиса Каррьона и его команду за преданность, профессионализм и усердную работу в клубе и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении «Овьедо».