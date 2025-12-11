Поражение «Реала», 2-й сухой матч Сафонова подряд, Коростелев и Непряева получили нейтральный статус, 76 млн долларов Ферстаппена, Ивич отказался возглавить «Динамо» и другие новости

1. В среду в Лиге чемпионов «Реал» дома уступил «Манчестер Сити» (1:2): Холанд реализовал пенальти, Родриго забил впервые за 33 матча, Мбаппе не играл. «Арсенал» разгромил «Брюгге» (3:0) с дублем Мадуэке, «Ювентус» обыграл «Пафос» (2:0), «ПСЖ» не забил «Атлетику» (0:0), зато Сафонов провел второй сухой матч подряд, а «Наполи» проиграл «Бенфике» (0:2). Все результаты – тут .

После 6 туров «Арсенал», выигравший все матчи, лидирует в ЛЧ. «Бавария», «ПСЖ», «Ман Сити» и «Аталанта» – в топ-5, «Реал» – 7-й, «Барселона» – 15-я, «Карабах» – 22-й, «Наполи» – 23-й, «Кайрат» – 36-й.

2. Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина получили от FIS нейтральные статусы .

3. Египетская футбольная ассоциация против того , чтобы матч с Ираном был посвящен ЛГБТ*: «Это несовместимо с традициями обеих стран. Требуем, чтобы в день матча таких мероприятий не было».

4. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» заработал 76 млн долларов в 2025-м, Хэмилтон – 70,5, Норрис получил бонус в 10 млн за титул (Forbes).

5. Союз биатлонистов России подал иск в CAS из-за недопуска россиян к международным соревнованиям.

6. Карвахаль, Каррерас и Эндрик дисквалифицированы на 2 матча после игры с «Сельтой», Фран – на 1.

7. Компания Bosco снова станет поставщиком формы для олимпийской сборной России.

А новым талисманом олимпийской сборной России станет Мишка , созданный на основе талисмана Игр-1980.

8. «Чикаго» обыграл «Рейнджерс» (3:0) в матче чемпионата НХЛ, Игорь Шестеркин пропустил три шайбы . Результаты игрового дня – здесь .

9. Владимир Ивич отказался возглавить «Динамо» – с тренером контактировал Бувач. Также с сербским тренером контактирует «Спартак», хотя красно-белые не надеются, что получится быстро договориться.

10. Салах интересен «Аль-Насру» Роналду, «Аль-Хилалю», «Аль-Ахли», «Аль-Иттихаду» и «Аль-Кадисии». Клубы готовы «сделать все возможное», чтобы подписать Мо, утверждает The Telegraph.

11. «Оклахома» победила «Финикс» (138:89) в матче 1/4 финала Кубка НБА, Лейкерс уступили Сан-Антонио (119:132).

12. Нино устно договорился о переходе из «Зенита» во «Флуминенсе», пишет Globo. Бразильский клуб собирается провести переговоры с «Зенитом» завершения Кубка Бразилии и инаугурации Маттеуса Монтенегро, нового президента.

Цитаты дня.

Капелло о падении Виртца в штрафной «Интера»: «Назначать такой пенальти – позор . Флориан нырял. Если это фол, то 11-метровые можно ставить после каждого углового»

Андрей Талалаев: «Слышу от тренеров, что у «Балтики» примитивный футбол . Попробуйте сделать так, чтобы у вас команды играли похоже»

Ван Бастен о Салахе: «У него мозгов как у майского жука, если он так реагирует . Последние месяцы Мо был откровенно плох. Он напал на Слота – это неправильно»

Дегтярев о Fan ID: «Чего бояться, я не понимаю? В чем проблема? Задача государства – не только в том, чтобы все получали удовольствие от просмотра, но и в обеспечении правопорядка»

Властимил Петржела: «Неправда, что Европа загнивает . В Чехии не стало хуже. Здесь много украинцев и русских, никаких проблем не вижу»

Николя Пепе: «Роналду слишком много говорит о Месси. Кто постоянно болтает в «Наруто»? Саске. Кто молчит? Нарут о. Криштиану – как Вегета из Dragon Ball Z. Очевидно, что он номер два»

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.