Для Роналду подготовили роль в «Форсаже». Об этом сообщил Вин Дизель
Для Роналду подготовили роль в «Форсаже».
Американский актер и продюсер Вин Дизель сообщил, что для форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду написали роль в новом фильме франшизы «Форсаж».
«Все спрашивали, будет ли он [Роналду] в «Форсаже»... Должен сказать, что он правильный парень. Мы написали для него роль», – написал Дизель в соцсетях.
Сообщалось, что в 2026 году выйдет 11-я часть «Форсажа», а этот фильм станет последним во франшизе.
Фото: инстаграм Вина Дизеля
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Вина Дизеля
