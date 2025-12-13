Кубок Первого канала. «Россия 25» Ротенберга победила Беларусь – 3:1
В Новосибирске «Россия 25» провела первый матч на Кубке Первого канала.
На Кубке Первого канала в Новосибирске «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга обыграла сборную Беларуси – 3:1.
В турнире также принимает участие сборная Казахстана.
«Россия 25» – Беларусь – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
1:0 – 14 Канцеров
2:0 – 27 Аймурзин (Сурин, Абросимов)
3:0 – 59 Аймурзин (Лямкин, Конюшков), ПВ
3:1 – 60 Горбунов (Кузнецов, Белевич)
Положение команд: «Россия 25» – 2 (1), Беларусь – 2 (2), Казахстан – 0 (1).
