Гол Феррана «Осасуне» отменили из-за офсайда у Рафиньи при розыгрыше углового игроками «Барселоны»
Судьи не засчитали гол «Барселоны» в ворота «Осасуне».
Гол «Барселоны» в матче с «Осасуной» в 16-м туре Ла Лиги был отменен.
На 23-й минуте нападающий каталонской команды Ферран Торрес поразил ворота соперника после подачи Маркуса Рэшфорда.
Однако видеоассистенты главного арбитра Адриана Веги подсказали ему, что Рафинья Диас находился в офсайде при розыгрыше углового, с которого началась атака. Гол был отменен.
