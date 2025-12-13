Гол Феррана «Осасуне» отменили из-за офсайда у Рафиньи при розыгрыше углового игроками «Барселоны»

Судьи не засчитали гол «Барселоны» в ворота «Осасуне».

Гол «Барселоны» в матче с «Осасуной» в 16-м туре Ла Лиги был отменен.

На 23-й минуте нападающий каталонской команды Ферран Торрес поразил ворота соперника после подачи Маркуса Рэшфорда .

Однако видеоассистенты главного арбитра Адриана Веги подсказали ему, что Рафинья Диас находился в офсайде при розыгрыше углового, с которого началась атака. Гол был отменен.

Фото: кадры из трансляций Movistar, DAZN

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи (0:0, перерыв).