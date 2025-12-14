Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
14 декабря в рамках 1/2 финала Кубка НБА прошли два матча.
В полуфинале от Востока «Орландо» уступил «Нью-Йорку» (120:132), лидер «Никс» Джейлен Брансон принес своей команде 40 очков (16 из 27 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 6 из 9 с линии), 4 подбора и 8 передач.
Со стороны Западной конференции «Сан-Антонио» одолел «Оклахому» (111:109), несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера, и нанес действующим чемпионам их второе поражение в сезоне, прервав 16-матчевую победную серию. Сразу 4 игрока «Сперс» набрали 22 и больше очков: Де’Аарон Фокс (22), Девин Васселл (23), Стефон Касл (22) и Виктор Вембаньяма (22).
НБА
Лас-Вегас
1/2 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости