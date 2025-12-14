  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
208

Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»

14 декабря в рамках 1/2 финала Кубка НБА прошли два матча.

В полуфинале от Востока «Орландо» уступил «Нью-Йорку» (120:132), лидер «Никс» Джейлен Брансон принес своей команде 40 очков (16 из 27 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 6 из 9 с линии), 4 подбора и 8 передач.

Со стороны Западной конференции «Сан-Антонио» одолел «Оклахому» (111:109), несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера, и нанес действующим чемпионам их второе поражение в сезоне, прервав 16-матчевую победную серию. Сразу 4 игрока «Сперс» набрали 22 и больше очков: Де’Аарон Фокс (22), Девин Васселл (23), Стефон Касл (22) и Виктор Вембаньяма (22).

НБА

Кубок НБА

Лас-Вегас

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoОклахома-Сити
logoСан-Антонио
logoНБА
logoНью-Йорк
logoКубок НБА
результаты
logoОрландо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Кристапс Порзингис пропустит как минимум две недели из-за болезни
вчера, 21:11
«Лейкерс» – лучшая команда НБА по защите в «клатче»
вчера, 20:55
НБА. «Кливленд» принимает «Шарлотт», «Финикс» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи
вчера, 20:42Live
«Фенербахче» вырвал победу у «Эфеса» в овертайме. Лучшие моменты матча
вчера, 20:30ВидеоСпортс"
«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме. ВидеоСпортс’’ показал суперматч совместно с ТВ Старт
вчера, 20:25Видео
Жорди Фернандес пропустит матч против «Милуоки» из-за болезни
вчера, 20:24
Джарред Вандербилт: «Мне кажется, я могу помочь команде именно в тех компонентах игры, которых ей сейчас не хватает»
вчера, 20:05
Планы «Бостона» на дедлайн обменов будут зависеть от сроков возвращения Джейсона Тейтума
вчера, 19:41
Паоло Банкеро: «Мы не смогли заставить «Никс» играть в позиционном нападении»
вчера, 18:58
Джейлен Уильямс о Николе Топиче: «Он проявляет настоящую стойкость в этой ситуации и не жалеет себя»
вчера, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП принимает «Партизан»
вчера, 20:11Live
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14
Чемпионат Греции. 30 очков Джордана Кинга не помогли «Марусси» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» разгромил «Перистери»
вчера, 16:10
«Арис» хочет арендовать Костаса Адетокумбо
вчера, 16:03
Шарунас Ясикявичюс пропустит матч «Фенербахче» – «Анадолу Эфеса» из‑за утраты в семье
вчера, 15:48