Ваноли и игроки «Фиорентины» не стали общаться с прессой после 1:2 от «Вероны», команде предоставлен отдых. У «фиалок» ни одной победы в Серии А

«Фиорентина» отказалась от общения с прессой после поражения от «Вероны».

Сегодня команда из Флоренции уступила со счетом 1:2 в домашнем матче 15-го тура Серии А. «Фиорентина» еще не одержала ни одной победы в текущем розыгрыше чемпионата – у «фиалок» 6 ничьих и 9 поражений.

После сегодняшнего поражения игроки «Фиорентины» и Ваноли отказались от послематчевых интервью, пресс-конференция главного тренера также была отменена. Кроме того, клуб решил отправить игроков на отдых до дальнейшего уведомления.

«Фиорентина » занимает последнее, 20-е, место в таблице Серии А, набрав 6 очков в 15 матчах. 21 декабря команда сыграет с «Удинезе».