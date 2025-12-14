Ваноли и игроки «Фиорентины» не стали общаться с прессой после 1:2 от «Вероны», команде предоставлен отдых. У «фиалок» ни одной победы в Серии А
«Фиорентина» отказалась от общения с прессой после поражения от «Вероны».
Игроки «Фиорентины» и Паоло Ваноли отказались общаться с журналистами после поражения от «Вероны».
Сегодня команда из Флоренции уступила со счетом 1:2 в домашнем матче 15-го тура Серии А. «Фиорентина» еще не одержала ни одной победы в текущем розыгрыше чемпионата – у «фиалок» 6 ничьих и 9 поражений.
После сегодняшнего поражения игроки «Фиорентины» и Ваноли отказались от послематчевых интервью, пресс-конференция главного тренера также была отменена. Кроме того, клуб решил отправить игроков на отдых до дальнейшего уведомления.
«Фиорентина» занимает последнее, 20-е, место в таблице Серии А, набрав 6 очков в 15 матчах. 21 декабря команда сыграет с «Удинезе».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
