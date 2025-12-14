Дочери Фигу про менталитет и уроки их отца: «Он всегда внушал нам, как важно верить в себя, говорил: «Я буду номером один», – и он им стал. Через труд можно добиться всего»

Дочери Фигу рассказали о жизненных ценностях, переданных от отца.

Даниэла и Мартина Сведин Фигу рассказали о принципах, которые им прививал отец.

Дочери экс-полузащитника «Барселоны» и «Реала » были единодушны в том, что отец всегда внушал им важность веры в себя и упорной работы для достижения любой цели.

«Отец всегда передавал нам мысль о том, как важно верить в себя. Он говорил: «Я стану номером один», – и он им стал. С помощью труда можно добиться всего», – сказала Даниэла в интервью Harper’s Bazaar.

Девушка отметила, что семья занимает центральное место в их жизни, и напомнила о возможностях, которые они получили благодаря родителям.

Мартина добавила, что уважение и скромность с детства были непреложными ценностями.

«Нас учили относиться ко всем одинаково», – сказала Мартина.