Дочери Фигу про менталитет и уроки их отца: «Он всегда внушал нам, как важно верить в себя, говорил: «Я буду номером один», – и он им стал. Через труд можно добиться всего»
Дочери Фигу рассказали о жизненных ценностях, переданных от отца.
Даниэла и Мартина Сведин Фигу рассказали о принципах, которые им прививал отец.
Дочери экс-полузащитника «Барселоны» и «Реала» были единодушны в том, что отец всегда внушал им важность веры в себя и упорной работы для достижения любой цели.
«Отец всегда передавал нам мысль о том, как важно верить в себя. Он говорил: «Я стану номером один», – и он им стал. С помощью труда можно добиться всего», – сказала Даниэла в интервью Harper’s Bazaar.
Девушка отметила, что семья занимает центральное место в их жизни, и напомнила о возможностях, которые они получили благодаря родителям.
Мартина добавила, что уважение и скромность с детства были непреложными ценностями.
«Нас учили относиться ко всем одинаково», – сказала Мартина.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
