Бобровский сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 15 бросков «Далласа». У него 52 матча на ноль в регулярках НХЛ – делит с Раском 6-е место среди вратарей из Европы

Сергей Бобровский сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 15 бросков «Далласа».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа » (4:0).

37-летний россиянин отразил 15 бросков и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне у Бобровского стало 13 побед в 22 играх (88,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,84). По числу шатаутов Сергей (3) делит 2-е место в лиге с Ильей Сорокиным из «Айлендерс», уступая только Йесперу Валльстедту из «Миннесоты» (4).

По числу игр на ноль в регулярках за карьеру Бобровский (52) делит 6-е место среди европейских вратарей с Тууккой Раском (Финляндия). Он обошел Томаша Вокоуна (Чехия, 51).

В топ-5 входят Доминик Гашек (Чехия, 81), Хенрик Лундквист (Швеция, 64), Пекка Ринне (Финляндия, 60), Евгений Набоков (Россия, 59) и Ярослав Галак (Словакия, 53).