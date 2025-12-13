437

«Барселона» победила «Осасуну» – 2:0! Рафинья сделал дубль, гол Феррана отменили

«Барселона» обыграла «Осасуну».

«Барселона» дома победила «Осасуну» (2:0) в 16-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Камп Ноу».

текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 23-й минуте забил нападающий каталонцев Ферран Торрес, но гол отменили из-за офсайда у Рафиньи.

На 70-й полузащитник сине-гранатовых Рафинья открыл счет ударом из-за штрафной. На 86-й бразилец оформил дубль.

«Барса» набрала 43 очка, лидирует в таблице и на 7 баллов опережает «Реал», у которого игра в запасе.

Ла Лига Испания. 16 тур
13 декабря 17:30, Камп Ноу
Барселона
Завершен
2 - 0
Осасуна
Матч окончен
Педри   Бардагжи
88’
Рафинья   Касадо
88’
Бальде   Кристенсен
88’
  Рафинья
86’
Кубарси   Фермин Лопес
75’
Рэшфорд   де Йонг
74’
  Рафинья
70’
69’
Аргибиде   Розье
67’
Монкайола
65’
Муньос   Беккер
64’
Будимир   Рауль Гарсия
64’
Орос   Рубен Гарсия
59’
Муньос
46’
Торро   Муньос
2тайм
Перерыв
35’
Бретонес
Барселона
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Педри, Эрик Гарсия, Рэшфорд, Рафинья, Ямаль, Ферран Торрес
Запасные: тер Стеген, Торрентс, де Йонг, Дро Фернандес, Кочен, Кристенсен, Касадо, Левандовски, Бардагжи, Берналь, Маркес, Фермин Лопес
1тайм
Осасуна:
Эррера, Бретонес, Аргибиде, Эррандо, Катена, Бойомо, Орос, Монкайола, Торро, Муньос, Будимир
Запасные: Осамбела, Барха, Беккер, Мойсес Гомес, Фернандес, Муньос, Рубен Гарсия, Рауль Гарсия, Розье






