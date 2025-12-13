«Барселона» победила «Осасуну» – 2:0! Рафинья сделал дубль, гол Феррана отменили

«Барселона» обыграла «Осасуну».

«Барселона » дома победила «Осасуну» (2:0) в 16-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Камп Ноу».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 23-й минуте забил нападающий каталонцев Ферран Торрес , но гол отменили из-за офсайда у Рафиньи.

На 70-й полузащитник сине-гранатовых Рафинья открыл счет ударом из-за штрафной. На 86-й бразилец оформил дубль.

«Барса» набрала 43 очка, лидирует в таблице и на 7 баллов опережает «Реал», у которого игра в запасе.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги