Подколзин сделал дубль за 34 секунды в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой. У него 8+7 в 32 играх в сезоне при лучшей в «Эдмонтоне» полезности «+13»
Василий Подколзин сделал дубль за 34 секунды в матче с «Торонто».
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:3) и был назван второй звездой встречи.
Россиянин сделал дубль в начале третьего периода за 34 секунды игрового времени (голы на 41:21 и 41:55). Первой звездой признали капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида с 3 (2+1) очками.
На счету 24-летнего игрока стало 15 (8+7) очков в 32 играх в текущем сезоне при лучшей в «Ойлерс» полезности «+13» и среднем времени на льду 15:19.
Сегодня Подколзин (14:01, «+2») реализовал 2 из 4 бросков в створ, применил 5 силовых приемов и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
