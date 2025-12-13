⚡ Кубок мира. Женская сборная Швеции победила в эстафете, Норвегия – 2-я, Германия – 3-я, Франция – 6-я

  • Спортс
142

Женская сборная Швеции победила в эстафете на Кубке мира в Хохфильцене.

Женская сборная Швеции победила в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2025/26

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины

Эстафета

1. Швеция – 1:06.52,4 (0+7)

2. Норвегия – 40,3 (0+9)

3. Германия – 51,3 (0+8)

4. Финляндия – 1.01,8 (0+9)

5. Словакия – 1.18,4 (0+8)

6. Франция – 1.31,7 (1+10)

7. Чехия – 1.35,6 (0+9)

8. Австрия – 2.31,9 (2+13)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
