⚡ Кубок мира. Женская сборная Швеции победила в эстафете, Норвегия – 2-я, Германия – 3-я, Франция – 6-я
Женская сборная Швеции победила в эстафете на Кубке мира в Хохфильцене.
Кубок мира по биатлону-2025/26
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Женщины
Эстафета
1. Швеция – 1:06.52,4 (0+7)
2. Норвегия – 40,3 (0+9)
3. Германия – 51,3 (0+8)
4. Финляндия – 1.01,8 (0+9)
5. Словакия – 1.18,4 (0+8)
6. Франция – 1.31,7 (1+10)
7. Чехия – 1.35,6 (0+9)
8. Австрия – 2.31,9 (2+13)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
