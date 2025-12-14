Биссума употреблял веселящий газ из-за переживаний после серии ограблений: «В моей жизни появились страх, паранойя и бессонные ночи. Я должен извиниться перед фанатами, мне очень плохо из-за всего этого»

Ив Биссума высказался об употреблении веселящего газа.

Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума рассказал, что употреблял веселящий газ после серии ограблений, из-за которых он лишился имущества на сумму около 1 миллиона фунтов. Грабители унесли дизайнерские часы, ювелирные изделия и сумки люксовых брендов.

Ранее был опубликован ролик, на котором, как утверждается, Биссума вдыхает закись азота, называемую веселящим газом.

«Мне очень жаль. Этот инцидент сломал во мне что-то, о существовании чего я даже не подозревал. Я приношу извинения болельщикам. Эта травма добавила в мою жизнь страх, панику, депрессию и паранойю.

Мне действительно очень плохо из-за этого. Я должен извиниться. Когда эти фотографии появились, это задело меня и всех вокруг, особенно мою семью. Когда мой отец это увидел, он запаниковал, ему стало плохо. Я пытался объяснить ему, что это лишь плохой образ в СМИ, но он не отражает того, кто я есть на самом деле.

Я понимаю, что это плохо для меня и для моего имиджа, потому что я профессиональный футболист. Я сильный человек. Я ментально и физически сильный африканец. Я сталкивался с трудностями и бурями, но эти инциденты… они сломали во мне что-то, о чем я даже не подозревал, что это возможно. Я задавал себе вопрос «почему именно я?» больше раз, чем могу сосчитать.

Я ненавижу ощущать себя жертвой, но потерял я не только материальные вещи. Главное – это то, что добавила в мою жизнь эта травма: страх, паника, депрессия, паранойя, бессонные ночи и постоянная потеря доверия.

Я больше не хочу говорить об этом [о газе], потому что это уже в прошлом. Но хочу сказать болельщикам, что я очень сожалею», – сказал Биссума.