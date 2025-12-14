17-летний Карл забил за «Баварию» во 2-м матче подряд. Хавбек открыл счет против «Майнца» в Бундеслиге

Леннарт Карл забил за «Баварию» во втором матче подряд.

Леннарт Карл продолжает забивать за «Баварию».

17-летний полузащитник открыл счет в игре против «Майнца » (1:0, первый тайм) в 14-м туре Бундеслиги.

Это его второй гол в двух последних матчах. Ранее Карл забил «Спортингу» (3:1) в Лиге чемпионов.

На счету немца 3 гола в 4 матчах ЛЧ и 3 в 11 матчах чемпионата Германии. Его подробная статистика – здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.