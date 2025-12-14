Пеп о 3:0 с «Пэлас»: «Сити» повезло, когда Уортон попал в штангу, но я очень доволен нашей игрой. Холанд здорово удерживал мяч, он был великолепен во 2-м тайме»

Пеп о 3:0 с «Пэлас»: Холанд был великолепен во 2-м тайме.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о победе над «Кристал Пэлас » (3:0) в 16-м туре АПЛ .

«Здесь очень тяжело играть. Когда ты теряешь мяч, они атакуют невероятно здорово, но мы проявили терпение. Нам повезло в моменте, когда Уортон попал в штангу, но я очень доволен нашей игрой и победой – это помогает укреплять наш менталитет.

Эрлинг [Холанд ] – нападающий, который должен забивать голы, но во втором тайме он здорово удерживал мяч. Он сдерживал развитие эпизодов и помогал нам действовать компактно. Во втором тайме он играл великолепно.

В первом тайме мы слишком торопились. Мы говорили о пространствах, которые нужно атаковать, но нам не хватало терпения. Затем мы начали играть в том темпе, в котором и должны были.

Райан [Шерки] благодаря своему качеству в завершающей трети поля обладает особым видением игры», – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.