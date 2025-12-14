Пеп о 3:0 с «Пэлас»: «Сити» повезло, когда Уортон попал в штангу, но я очень доволен нашей игрой. Холанд здорово удерживал мяч, он был великолепен во 2-м тайме»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о победе над «Кристал Пэлас» (3:0) в 16-м туре АПЛ.
«Здесь очень тяжело играть. Когда ты теряешь мяч, они атакуют невероятно здорово, но мы проявили терпение. Нам повезло в моменте, когда Уортон попал в штангу, но я очень доволен нашей игрой и победой – это помогает укреплять наш менталитет.
Эрлинг [Холанд] – нападающий, который должен забивать голы, но во втором тайме он здорово удерживал мяч. Он сдерживал развитие эпизодов и помогал нам действовать компактно. Во втором тайме он играл великолепно.
В первом тайме мы слишком торопились. Мы говорили о пространствах, которые нужно атаковать, но нам не хватало терпения. Затем мы начали играть в том темпе, в котором и должны были.
Райан [Шерки] благодаря своему качеству в завершающей трети поля обладает особым видением игры», – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.