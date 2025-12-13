Коростелев и Непряева выполнили олимпийские нормативы в спринте на Кубке мира в Давосе

Российские лыжники Коростелев и Непряева выполнили олимпийский норматив.

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева выполнили олимпийский норматив в спринте на этапе Кубка мира в Давосе.

Сегодня Коростелев и Непряева не смогли попасть в топ-30 конькового спринта и выбыли в квалификации. Несмотря на это, они получат нужное для отбора на Игры число FIS-пунктов, которые высчитываются по отставанию от победителя гонки.

Ранее спортсмены получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.