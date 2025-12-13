  • Спортс
Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея. Церемония прошла перед игрой «Россия 25» – Беларусь на Кубке Первого канала

Сергея Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея.

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин введен в Зал славы отечественного хоккея.

Церемония состоялась в Новосибирске перед матчем между сборной «Россия 25» и командой Беларуси.

Кроме Мозякина в Зал славы войдут игроки Владимир Брежнев и Ирина Гашенникова, тренер Дмитрий Богинов, судья Михаил Галиновский. Премией за вклад в развитие хоккея отмечен врач Борис Сапроненков.

На высшем уровне российского хоккея (КХЛ, Суперлига) Мозякин провел 1161 матч с учетом плей-офф и набрал 1212 (556+656) очков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
