Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея. Церемония прошла перед игрой «Россия 25» – Беларусь на Кубке Первого канала

Сергея Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея.

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин введен в Зал славы отечественного хоккея.

Церемония состоялась в Новосибирске перед матчем между сборной «Россия 25 » и командой Беларуси.

Кроме Мозякина в Зал славы войдут игроки Владимир Брежнев и Ирина Гашенникова , тренер Дмитрий Богинов, судья Михаил Галиновский . Премией за вклад в развитие хоккея отмечен врач Борис Сапроненков.

На высшем уровне российского хоккея (КХЛ, Суперлига) Мозякин провел 1161 матч с учетом плей-офф и набрал 1212 (556+656) очков.