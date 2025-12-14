«МЮ» выразил соболезнования в связи со стрельбой на пляже в Сиднее: «Ханука – праздничный и светлый момент. После чудовищного теракта он стал гораздо более мрачным событием»

«МЮ» выразил соболезнования в связи с терактом в Сиднее.

«Манчестер Юнайтед » выразил соболезнования в связи с терактом в Сиднее.

Во время празднования еврейского праздника Ханука на пляже Бонди-Бич в Сиднее произошла стрельба, в результате которой были убиты 11 человек. Не менее 29 человек госпитализированы, в том числе ребенок и двое полицейских, получивших огнестрельные ранения.

Известно, что один из нападавших погиб, второй получил ранения и, по данным полиции, находится в критическом состоянии. Также сообщается, что в машине одного из предполагаемых нападавших было найдено самодельное взрывное устройство, которое затем было обезврежено. Полиция расценивает случившееся как теракт, проверяются также данные о возможном третьем участнике нападения.

«Праздник Ханука, как правило, является праздничным и светлым моментом для наших еврейских болельщиков и их общин по всему миру.

После сегодняшнего чудовищного террористического акта в Сиднее он стал гораздо более мрачным событием.

Мы сочувствуем пострадавшим в Сиднее. Мы поддерживаем их, как и еврейскую общину Манчестера, на фоне событий в синагоге Heaton Park ранее в этом году, а также тех, кто отмечает Хануку по всему миру», – говорится в сообщении «МЮ».