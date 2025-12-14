  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» выразил соболезнования в связи со стрельбой на пляже в Сиднее: «Ханука – праздничный и светлый момент. После чудовищного теракта он стал гораздо более мрачным событием»
71

«МЮ» выразил соболезнования в связи со стрельбой на пляже в Сиднее: «Ханука – праздничный и светлый момент. После чудовищного теракта он стал гораздо более мрачным событием»

«МЮ» выразил соболезнования в связи с терактом в Сиднее.

«Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования в связи с терактом в Сиднее.

Во время празднования еврейского праздника Ханука на пляже Бонди-Бич в Сиднее произошла стрельба, в результате которой были убиты 11 человек. Не менее 29 человек госпитализированы, в том числе ребенок и двое полицейских, получивших огнестрельные ранения.

Известно, что один из нападавших погиб, второй получил ранения и, по данным полиции, находится в критическом состоянии. Также сообщается, что в машине одного из предполагаемых нападавших было найдено самодельное взрывное устройство, которое затем было обезврежено. Полиция расценивает случившееся как теракт, проверяются также данные о возможном третьем участнике нападения.

«Праздник Ханука, как правило, является праздничным и светлым моментом для наших еврейских болельщиков и их общин по всему миру.

После сегодняшнего чудовищного террористического акта в Сиднее он стал гораздо более мрачным событием.

Мы сочувствуем пострадавшим в Сиднее. Мы поддерживаем их, как и еврейскую общину Манчестера, на фоне событий в синагоге Heaton Park ранее в этом году, а также тех, кто отмечает Хануку по всему миру», – говорится в сообщении «МЮ».

Что делать с Хаби Алонсо?31914 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»
происшествия
религия
logoпремьер-лига Англия
соцсети
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: «Я до сих пор просыпаюсь среди ночи. Тогда я стоял на 25-м этаже в Москве, думая: «Почему?» Не говорю, что прыгнул бы, но в голове было всякое»
3 минуты назад
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – заходи на наш карьерный сайт!
8 минут назадВакансия
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
10 минут назад
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
26 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
36 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
сегодня, 12:58
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
сегодня, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
6 минут назад
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
24 минуты назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
36 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
41 минуту назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
52 минуты назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
54 минуты назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38