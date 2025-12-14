«Интер» обыграл «Дженоа» на выезде – 2:1. Лаутаро забил и ассистировал Биссеку

«Интер» выиграл у «Дженоа».

«Интер » победил в гостях «Дженоа » (2:1) в 15-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Луиджи Феррарис».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Янн Биссек открыл счет на 6-й минуте с паса Лаутаро Мартинеса. На 38-й Мартинес отличился сам. Витинья забил на 68-й.

