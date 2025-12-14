37

«Интер» обыграл «Дженоа» на выезде – 2:1. Лаутаро забил и ассистировал Биссеку

«Интер» выиграл у «Дженоа».

«Интер» победил в гостях «Дженоа» (2:1) в 15-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Луиджи Феррарис».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Янн Биссек открыл счет на 6-й минуте с паса Лаутаро Мартинеса. На 38-й Мартинес отличился сам. Витинья забил на 68-й.

Серия А Италия. 15 тур
14 декабря 17:00, Луиджи Феррарис
Дженоа
Завершен
1 - 2
Интер
Матч окончен
де Росси
90’
+6’
Сабелли
90’
+6’
Эхатор
90’
+2’
90’
Зелиньски   де Врей
Отоа   Корне
89’
Эллертссон   В. Карбони
89’
84’
Мартинес   Диуф
78’
Биссек
Витинья   Эхатор
78’
Френдруп   Гренбек
78’
74’
Сучич   Мхитарян
74’
Эспозито   М. Тюрам
73’
Барелла
  Витинья
68’
Коломбо   Экубан
58’
54’
Аканджи
2тайм
Перерыв
38’
  Мартинес
6’
  Биссек
Дженоа
Леали, Васкес, Отоа, Маркандалли, Аарон Мартин, Эллертссон, Малиновский, Френдруп, Нортон-Каффи, Коломбо, Витинья
Запасные: Экубан, Онана, Корне, Ernestas Lysionok, Торсбю, Гренбек, Мазини, Эхатор, Фини, Соммарива, Сабелли, Станчу, Вентурино, В. Карбони
1тайм
Интер:
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Карлос Аугусто, Сучич, Зелиньски, Барелла, Луис Энрике, Эспозито, Мартинес
Запасные: Диуф, Бонни, де Врей, Димарко, Simone Cinquegrano, Тахо, Мхитарян, М. Тюрам, Жозеп Мартинес, Кокки, Фраттези
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoИнтер
logoДженоа
онлайны
logoсерия А Италия
logoЯнн Биссек
logoЛаутаро Мартинес
logoВитинья Оливейра
