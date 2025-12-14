Матч окончен
«Интер» обыграл «Дженоа» на выезде – 2:1. Лаутаро забил и ассистировал Биссеку
«Интер» выиграл у «Дженоа».
«Интер» победил в гостях «Дженоа» (2:1) в 15-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Луиджи Феррарис».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Янн Биссек открыл счет на 6-й минуте с паса Лаутаро Мартинеса. На 38-й Мартинес отличился сам. Витинья забил на 68-й.
Серия А Италия. 15 тур
14 декабря 17:00, Луиджи Феррарис
