«Питтсбург» вел 5:1 с «Сан-Хосе» к 48-й минуте, но проиграл 5:6 в овертайме. У Аскарова 38 сэйвов из 43
«Сан-Хосе» одержал волевую победу над «Питтсбургом» (6:5 ОТ) в матче НХЛ.
К 48-й минуте «пингвины» выигрывали со счетом 5:1, но «Шаркс» забили 5 голов подряд, в том числе победный в овертайме.
Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отбил в этой игре 38 бросков из 43. Всего в 20 матчах сезона у россиянина 11 побед при 90,2% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 3,24.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
