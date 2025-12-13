У Сафонова 2 победы и ничья в 3 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Вратарь пропустил 2 гола и сделал 3 сэйва в игре против «Меца» с 18-го места
Матвей Сафонов выиграл 2 из 3 матчей с «ПСЖ» в этом сезоне.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выиграл 2 из 3 матчей, в которых принимал участие в текущем сезоне.
Сегодня российский вратарь сыграл против «Меца», занимающего последнее, 18-е, место в турнирной таблице Лиги 1 (3:2). Ранее он принял участие в играх с «Ренном» (5:0) и «Атлетиком» (0:0).
В игре против «Меца» Сафонов сделал три сэйва.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
