У Сафонова 2 победы и ничья в 3 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Вратарь пропустил 2 гола и сделал 3 сэйва в игре против «Меца» с 18-го места

Матвей Сафонов выиграл 2 из 3 матчей с «ПСЖ» в этом сезоне.

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов выиграл 2 из 3 матчей, в которых принимал участие в текущем сезоне.

Сегодня российский вратарь сыграл против «Меца», занимающего последнее, 18-е, место в турнирной таблице Лиги 1 (3:2). Ранее он принял участие в играх с «Ренном» (5:0) и «Атлетиком» (0:0).

В игре против «Меца » Сафонов сделал три сэйва.