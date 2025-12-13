  • Спортс
  Пользователи Спортса'' против ужесточения лимита, Слот вернул Салаха, Дегтярев представил Мишку, Снуп Догг на ОИ-2026, мощные обмены в НХЛ и другие новости
Пользователи Спортса’’ против ужесточения лимита, Слот вернул Салаха, Дегтярев представил Мишку, Снуп Догг на ОИ-2026, мощные обмены в НХЛ и другие новости

1. 70% пользователей Спортса’’ не поддерживают ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ, 25% поддерживают, 5% – затруднились ответить. Ранее Министерство спорта России опубликовало результаты исследования: 62% болельщиков поддерживают ужесточение, 70% фанатов считают, что легионеры играют лучше российских футболистов.

2. УЕФА вряд ли вернет Россию до достижения политического урегулирования, несмотря на рекомендации МОК по допуску юношей. Союз европейских футбольных ассоциаций не включил РФ в число участников Лиги наций.

3. Французская биатлонистка Лу Жанмонно победила в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Итальянец Томмазо Джакомель выиграл у мужчин. Александр Поварницын одержал победу в индивидуальной гонке на Кубке России в Тюмени.

4. Норвежцы Эрик Валнес и Йоханнес Клэбо выиграли командный спринт свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе. Шведки Майя Далквист и Йонна Сундлинг победили у женщин.

5. НБА. «Кливленд» с 48 очками Митчелла обыграл «Вашингтон», 39+9 от Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Индиану», «Голден Стэйт» с 39 очками Карри проиграл «Миннесоте» и другие результаты

6. Мохамед Салах вернулся в заявку «Ливерпуля» – на игру АПЛ с «Брайтоном». У вингера и главного тренера Арне Слота состоялся позитивный разговор, они пожали руки, но конфликт еще не полностью урегулирован. Клуб не штрафовал и не наказывал египтянина за публичную критику и хочет, чтобы он остался.

7. Трансферы. Защитник «Спартака» Денисов интересен «Зениту», между сторонами были неформальные контакты. «Краснодар» может подписать Ваханию, выкупная стоимость защитника «Ростова» – 5 млн евро. «Рубин» может уволить Рахимова.

8. НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Чикаго», Бедард набрал 0+2 (делит 3-е место в гонке бомбардиров лиги) и получил травму на последней секунде. «Юта» справилась с «Сиэтлом», Сергачев сделал результативную передачу.

Кроме того, состоялись 2 мощных трейда. «Ванкувер» обменял капитана команды Куинна Хьюза в «Миннесоту» на форвардов Росси и Эхгрена, защитника Байума и выбор в первом раунде драфта-2026. «Питтсбург» и «Эдмонтон» совершили сделку с участием вратарей. «Пингвинс» получили вратаря Скиннера, защитника Кулака и выбор во втором раунде драфта-2029, а в «Ойлерс» перешли голкипер Джерри и форвард Пулен.

9. Чемпиону UFC в легчайшем весе Яну в Екатеринбурге подарили Mercedes после победы над Двалишвили. Гассиев нокаутировал Пулева в Дубае и завоевал пояс регулярного чемпиона WBA. Ковалев задушил Петросяна на RCC 24, Штырков проиграл Молдавскому.

10. Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев представил Мишку – прототип талисмана олимпийской команды России. Это случилось на заседании попечительского совета Российского спортивного фонда.

11. Американский рэпер Снуп Догг назначен почетным тренером сборной США на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

12. Совет FIDE рекомендовал допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе. Международная федерация волейбола допустила юниорские сборные России к международным соревнованиям. Международная федерация бобслея и скелетона присвоила нейтральный статус девяти российским спортсменам.

13. ЦСКА разгромил «Самару» и вернул себе первое место в таблице Единой лиги ВТБ.

14. 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн победила в скоростном спуске на Кубке мира в Швейцарии.

15. В Новосибирске стартовал Кубок Первого канала по хоккею – сборная Беларуси победила Казахстан (4:1).

16. В 16-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна дома уступил «Жироне» (1:2). Российский хавбек вышел на замену, но не смог отличиться – у него 0 очков по системе «гол+пас» в 10 матчах чемпионата в этом сезоне.

Цитаты дня:

Алексей Миранчук об Америке и сервисе: «Она не загнивает, американцев устраивает еда, обслуживание в ресторанах и отелях. Они не знают, как у других стран. С Москвой мало что сравнится»

Глушаков за ужесточение лимита: «Нельзя сброд везти – уровень чемпионата упадет ниже некуда. Своих пацанов растить надо. Легионеров запрещать не нужно, но надо фильтровать»

Ротенберг о героях: «Я вырос в СССР, прожил там первые 10 лет жизни и помню, как было. У нас был Гагарин. При всем уважении к американской культуре, у нас все сильнее и лучше»

Владислав Радимов: «В 96-м у меня была зарплата 5 000 долларов в Москве, крутая машина, квартира, и я популярный футболист. Представляешь, сколько баб у меня было знакомых?»

«Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться». Степанова не будет подавать заявку на нейтральный статус

Себастьян Самуэльссон о международных стартах: «Для меня очевидно – русских здесь быть не должно»

Татьяна Навка: «Валиева – величайшая спортсменка. На сегодняшний день ей нет равных по потенциалу»

утренний дайджест
Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»
вчера, 23:05
Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»
вчера, 22:50
Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»
вчера, 22:31
«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка. «Вильярреал» отстает на 8 баллов при двух матчах в запасе, «Атлетико» – на 9. «Бетис» сыграет в понедельник
вчера, 22:18
Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти
вчера, 22:13
Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
вчера, 22:01
Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером
вчера, 21:58Фото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Сельта» победила «Атлетик», «Севилья» разгромила «Овьедо»
вчера, 21:57Live
«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 2:1. Мбаппе забил с паса Беллингема, Родриго – с передачи Винисиуса
вчера, 21:56
Родриго забил за «Реал» во втором матче подряд – «Алавесу». Это первый гол вингера в сезоне Ла Лиги
вчера, 21:53
Итурральде о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Был контакт и нырок. Очень похоже на эпизод с Родриго в игре с «Жироной»
12 минут назад
«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
вчера, 22:26
«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»
вчера, 21:53
Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»
вчера, 21:41
«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»
вчера, 21:18
Хендерсон посвятил Жоте свой 1-й гол за «Брентфорд», отпраздновав в стиле Диогу: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле»»
вчера, 21:12
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
вчера, 20:58
Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
вчера, 20:56
Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
вчера, 20:55Фото
Матч «Марселя» с «Монако» в Лиге 1 начался с 12-минутной задержкой из-за задымления, вызванного файерами
вчера, 20:35