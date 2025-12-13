Фото
20

Конор Макгрегор женился на Ди Девлин в Ватикане. Они состоят в отношениях с 2008 года

Конор Макгрегор женился на Ди Девлин в Ватикане.

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор женился на Ди Девлин. Церемония бракосочетания состоялась 12 декабря в церкви Санто-Стефано-дельи-Абиссини, расположенной за базиликой Святого Петра в Ватикане.

Фото: BackGrid

Макгрегор и Девлин состоят в отношениях с 2008 года. Боец познакомился с Девлин в ночном клубе, где та работала официанткой. В 2020 году Конор сделал Ди предложение, они воспитывают четырех детей.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Макгрегор заинтересован в поединке с Махачевым: «Хочу стать чемпионом в трех дивизионах»

Макгрегор открыл собственное онлайн-казино: «Я всегда хотел открыть казино!»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: TMZ
logoUFC
logoMMA
logoКонор Макгрегор
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Покажи мне, как бороться». Хабиб отреагировал на видео Конора и Тайсона
12 декабря, 17:55
Конор впервые с 6 октября вышел в соцсети: «Я вернулся. Прошел курс лечения. Видел свою смерть. Иисус спустился с белых мраморных ступеней и помазал меня венцом. Я был спасен!»
24 ноября, 18:35
Тренер Макгрегора: «Конор поручил мне собрать команду спарринг-партнеров. Он полностью сосредоточен и нацелен выступить в Белом доме»
18 ноября, 07:25
Главные новости
Топурия – о возвращении в UFC: «Сейчас отдаю приоритет благополучию семьи и детей. Как только все решится, я вернусь в октагон»
вчера, 18:00
Тактаров – о примирении со Шлеменко: «Такой человек, как Александр, даже если вы будете врагами, протянет руку, в то время как друг тебе нож в спину воткнет»
вчера, 16:14
Александр Шлеменко: «На юбилейный турнир мне проще пригласить Хабиба, чем Емельяненко. С ним у меня не было проблем»
вчера, 15:03
Бетербиев – о завершившемся чемпионате мира по боксу под эгидой IBA: «Турнир такого уровня и масштаба – настоящая редкость»
вчера, 13:35Фото
Хилл принял вызов Блаховича: «Больше никаких слов, увидимся в октагоне»
вчера, 12:20
Дуэйн Джонсон – об уходе Сины из WWE: «Ты олицетворяешь одну из моих любимых цитат: «Классно быть важным, но важнее быть классным»
вчера, 10:51
Блахович вызвал Хилла: «Давай сделаем это. Как только ты поправишься, я буду готов»
вчера, 10:17
Пантожа вернулся в зал после травмы руки в бою с Ваном: «Трудные времена делают нас сильнее!»
вчера, 09:58Видео
Нганну принял вызов Немкова: «Я давно готов. Скоро увидимся»
вчера, 09:37
Немков после победы над Феррейрой: «Подерусь с любым, кого предложит PFL, но хотел бы бой с Нганну»
вчера, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
вчера, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото