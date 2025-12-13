Конор Макгрегор женился на Ди Девлин в Ватикане. Они состоят в отношениях с 2008 года
Конор Макгрегор женился на Ди Девлин в Ватикане.
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор женился на Ди Девлин. Церемония бракосочетания состоялась 12 декабря в церкви Санто-Стефано-дельи-Абиссини, расположенной за базиликой Святого Петра в Ватикане.
Фото: BackGrid
Макгрегор и Девлин состоят в отношениях с 2008 года. Боец познакомился с Девлин в ночном клубе, где та работала официанткой. В 2020 году Конор сделал Ди предложение, они воспитывают четырех детей.
Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: TMZ
