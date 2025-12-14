Конте о 0:1: «В первом тайме «Удинезе» ни разу не пробил по воротам, «Наполи» мог бы этим воспользоваться. Мы слишком сильно нервничали»
Конте о поражении от «Удинезе»: «Наполи» слишком сильно нервничал.
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался после поражения от «Удинезе» в 15-м туре Серии А.
Неаполитанцы уступили в гостях со счетом 0:1. Во втором тайме после вмешательства ВАР были отменены голы Кинана Дэвиса и Николо Дзаньоло.
«В первом тайме «Удинезе» ни разу не пробил по воротам, и мы могли бы лучше этим воспользоваться. Второй тайм начался с подачи мяча в штрафную. Мы сразу же рисковали пропустить. После этого появился страх, и это было заметно. Потом два гола были отменены.
Мы слишком сильно нервничали, нам придется много работать – мы должны быть лучше в трудные моменты. Нужно уметь справляться с подобными ситуациями», – сказал Конте.
Что делать с Хаби Алонсо?32096 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости