Конте о 0:1: «В первом тайме «Удинезе» ни разу не пробил по воротам, «Наполи» мог бы этим воспользоваться. Мы слишком сильно нервничали»

Конте о поражении от «Удинезе»: «Наполи» слишком сильно нервничал.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался после поражения от «Удинезе» в 15-м туре Серии А.

Неаполитанцы уступили в гостях со счетом 0:1. Во втором тайме после вмешательства ВАР были отменены голы Кинана Дэвиса и Николо Дзаньоло.

«В первом тайме «Удинезе» ни разу не пробил по воротам, и мы могли бы лучше этим воспользоваться. Второй тайм начался с подачи мяча в штрафную. Мы сразу же рисковали пропустить. После этого появился страх, и это было заметно. Потом два гола были отменены.

Мы слишком сильно нервничали, нам придется много работать – мы должны быть лучше в трудные моменты. Нужно уметь справляться с подобными ситуациями», – сказал Конте.