  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Любой, кто сомневается во мне, не смотрел гонки последние 24 года». Фернандо Алонсо не планирует завершать карьеру
33

«Любой, кто сомневается во мне, не смотрел гонки последние 24 года». Фернандо Алонсо не планирует завершать карьеру

Алонсо готов продолжать карьеру.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги сезона-2025, отметив, что 10-е место в общем зачете можно считать разочаровывающим результатом.

При этом Алонсо, который все равно опередил своего напарника Ланса Стролла, не сомневается в своих возможностях бороться за самые высокие места при наличии достаточно быстрой машины.

«Если говорить об итогах сезона, то это один из худших результатов в моей карьере. Для меня десятое место в общем зачете – это ужасный результат. И в этой ситуации [учитывая возможности «Астон Мартин»] единственное, что я мог сделать – это постараться опередить своего напарника.

Есть ли у меня какие-либо сомнения [в своем будущем] из-за таких результатов? Нет, никаких сомнений. Не хочу показаться высокомерным или что-то в этом роде, но я занимаюсь этим уже 24 года, гоняюсь за рулем тех же болидов, что и мои напарники. И у меня редко возникали проблемы. Я выступал и в других гоночных категориях, вне «Ф-1», и там у меня тоже не было проблем со скоростью. Я гоняюсь каждую неделю и у меня крайне редко возникают какие-то проблемы. Любой, кто сомневается во мне, не смотрел гонки последние 24 года», – рассказал Алонсо.

Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
logoЛанс Стролл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Владимир Башмаков: «Победа Ферстаппена в 2025-м была бы сродни титулам Шумахера без сильнейшей машины – условно, в 1994, 2000 или 2003 годах»
вчера, 18:42
Карлос Сайнс: «Неудачи Хэмилтона меня не радуют. Не знаю, взял ли бы я подиум в «Феррари»-2025»
вчера, 18:13
Журналист Строу: «Марко совсем не соответствует современному миру «Ф-1» и давно не вписывался в будущее «Ред Булл»
вчера, 17:40
Дэвид Крофт: «Хэмилтону нужно помнить, что он Хэмилтон, что он не растерял свои способности»
вчера, 16:48
Гельмут Марко о том, чем гордится больше всего: «Всем, чего достиг Ферстаппен, титулами без лучшей машины»
вчера, 15:55
ФИА пыталась поменять регламент 2 года назад для борьбы с грязным воздухом, но команды «Ф-1» не поддержали
вчера, 15:23
Менеджер Ферстаппена: «В моих глазах Макс выиграл титул»
вчера, 14:35
Тед Кравиц: «Марко называл меня дрессированной обезьяной Хорнера»
вчера, 13:56
Норрис стал 4-м в рейтинге The Race по итогам сезона, Хэмилтон – 14-й, Расселл опередил Леклера
вчера, 13:20
Гельмут Марко: «Решил уйти до Абу-Даби, бредовый пресс-релиз «Ред Булл» даже не читал. 5-й титул Ферстаппена ничего бы не изменил»
вчера, 12:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10