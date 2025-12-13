«Любой, кто сомневается во мне, не смотрел гонки последние 24 года». Фернандо Алонсо не планирует завершать карьеру

Алонсо готов продолжать карьеру.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги сезона-2025, отметив, что 10-е место в общем зачете можно считать разочаровывающим результатом.

При этом Алонсо, который все равно опередил своего напарника Ланса Стролла , не сомневается в своих возможностях бороться за самые высокие места при наличии достаточно быстрой машины.

«Если говорить об итогах сезона, то это один из худших результатов в моей карьере. Для меня десятое место в общем зачете – это ужасный результат. И в этой ситуации [учитывая возможности «Астон Мартин »] единственное, что я мог сделать – это постараться опередить своего напарника.

Есть ли у меня какие-либо сомнения [в своем будущем] из-за таких результатов? Нет, никаких сомнений. Не хочу показаться высокомерным или что-то в этом роде, но я занимаюсь этим уже 24 года, гоняюсь за рулем тех же болидов, что и мои напарники. И у меня редко возникали проблемы. Я выступал и в других гоночных категориях, вне «Ф-1», и там у меня тоже не было проблем со скоростью. Я гоняюсь каждую неделю и у меня крайне редко возникают какие-то проблемы. Любой, кто сомневается во мне, не смотрел гонки последние 24 года», – рассказал Алонсо.

