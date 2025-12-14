Матч окончен
«Бавария» вырвала ничью с «Майнцем» – 2:2. Кейн реализовал пенальти на 87-й, 17-летний Карл снова забил
«Бавария» поделила очки с «Майнцем».
Бавария» сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) в 14-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на «Альянц Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Леннарт Карл открыл счет на 29-й минуте. Кацпер Потульски забил ответный мяч на 2-й добавленной к первому тайму минуте. Ли Чжэ Сон вывел «Майнц» вперед на 67-й минуте. Харри Кейн на 87-й сравнял счет с пенальти.
Бундеслига Германия. 14 тур
14 декабря 16:30, Альянц Арена
