  • «Бавария» вырвала ничью с «Майнцем» – 2:2. Кейн реализовал пенальти на 87-й, 17-летний Карл снова забил
24

«Бавария» вырвала ничью с «Майнцем» – 2:2. Кейн реализовал пенальти на 87-й, 17-летний Карл снова забил

«Бавария» поделила очки с «Майнцем».

Бавария» сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) в 14-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Альянц Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Леннарт Карл открыл счет на 29-й минуте. Кацпер Потульски забил ответный мяч на 2-й добавленной к первому тайму минуте. Ли Чжэ Сон вывел «Майнц» вперед на 67-й минуте. Харри Кейн на 87-й сравнял счет с пенальти.

Бундеслига Германия. 14 тур
14 декабря 16:30, Альянц Арена
Бавария
Завершен
2 - 2
Майнц
Матч окончен
  Кейн
87’
86’
Потульски
Дэвис
83’
78’
Холлербах   Вайпер
Лаймер
77’
Ким Мин Чжэ   Джексон
73’
67’
  Ли Чжэ Сон
62’
Кавасаки   Норден
Горетцка   Павлович
61’
Бишоф   Лаймер
61’
Ито   Дэвис
61’
50’
да Кошта
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Потульски
  Карл
29’
Бавария
Нойер, Ито, Ким Мин Чжэ, Бишоф, Станишич, Горетцка, Киммих, Гнабри, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Лаймер, Павлович, Упамекано, Дэвис, Геррейру, Киала, Джексон, Та, Урбиг
1тайм
Майнц:
Бац, Ферачниг, Кавасаки, Потульски, Белль, да Кошта, Ли Чжэ Сон, Сано, Мэлоуни, Бевинг, Холлербах
Запасные: Рисс, Норден, Вайпер, Бобциен, Ханче-Ольсен, Гляйбер, Зиб, Шопп, Морено Фель
Подробнее

Таблица чемпионата Германии

Статистика чемпионата Германии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
