«Бавария» вырвала ничью с «Майнцем» – 2:2. Кейн реализовал пенальти на 87-й, 17-летний Карл снова забил

«Бавария» поделила очки с «Майнцем».

Бавария » сыграла вничью с «Майнцем » (2:2) в 14-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Альянц Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Леннарт Карл открыл счет на 29-й минуте. Кацпер Потульски забил ответный мяч на 2-й добавленной к первому тайму минуте. Ли Чжэ Сон вывел «Майнц» вперед на 67-й минуте. Харри Кейн на 87-й сравнял счет с пенальти.

Таблица чемпионата Германии

Статистика чемпионата Германии