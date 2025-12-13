Россия стала первой в медальном зачете на ЧМ-2025 по боксу. Казахстан – на втором месте
Сборная России стала первой в медальном зачете на ЧМ по боксу.
В Дубае (ОАЭ) завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин, который проходил под эгидой Международной федерации бокса (IBA).
Сборная России стала первой в общем медальном зачете, завоевав 13 медалей (7-5-1). Второе место заняли представители Казахстана, в активе которых шесть медалей (3-1-2).
На третьей строчке оказалась сборная Узбекистана (2-4-3).
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
