Россия стала первой в медальном зачете на ЧМ-2025 по боксу. Казахстан – на втором месте

Сборная России стала первой в медальном зачете на ЧМ по боксу.

В Дубае (ОАЭ) завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин, который проходил под эгидой Международной федерации бокса (IBA).

Сборная России стала первой в общем медальном зачете, завоевав 13 медалей (7-5-1). Второе место заняли представители Казахстана, в активе которых шесть медалей (3-1-2).

На третьей строчке оказалась сборная Узбекистана (2-4-3).

