«ПСЖ» обыграл «Мец» – 3:2. У 17-летнего Мбайе 2 ассиста, Сафонов провел всю игру

«ПСЖ» победил «Мец».

«ПСЖ » в гостях обыграл «Мец » (3:2) в 16-м туре Лиги 1.

Матч проходил на «Стад Сен-Симфорьен».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

На 31-й минуте счет открыл нападающий парижан Гонсалу Рамуш . На 39-й забил 18-летний форвард гостей Кантен Нджанту . На 42-й хавбек Жесси Деменге отыграл один мяч.

На 63-й Дезире Дуэ забил третий гол гостей – 17-летний форвард Ибраим Мбайе отдал второй голевой пас. На 81-й забил полузащитник хозяев Георгий Цитаишвили.

«ПСЖ» набрал 36 очков и сейчас лидирует в таблице – у «Ланса» 34 балла и игра в запасе. «Мец» идет последним, 18-м, имея 11 очков.

