62

«ПСЖ» обыграл «Мец» – 3:2. У 17-летнего Мбайе 2 ассиста, Сафонов провел всю игру

«ПСЖ» победил «Мец».

«ПСЖ» в гостях обыграл «Мец» (3:2) в 16-м туре Лиги 1.

Матч проходил на «Стад Сен-Симфорьен».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

На 31-й минуте счет открыл нападающий парижан Гонсалу Рамуш. На 39-й забил 18-летний форвард гостей Кантен Нджанту. На 42-й хавбек Жесси Деменге отыграл один мяч.

На 63-й Дезире Дуэ забил третий гол гостей – 17-летний форвард Ибраим Мбайе отдал второй голевой пас. На 81-й забил полузащитник хозяев Георгий Цитаишвили.

«ПСЖ» набрал 36 очков и сейчас лидирует в таблице – у «Ланса» 34 балла и игра в запасе. «Мец» идет последним, 18-м, имея 11 очков.

Лига 1 Франция. 16 тур
13 декабря 18:00, Стад Сен-Симфорьен
Мец
Завершен
2 - 3
ПСЖ
Матч окончен
Куао
90’
+3’
90’
+1’
Мбайе   Бералдо
Деменге   Стамбули
85’
Траоре   Туре
85’
Цитаишвили   Абуашвили
85’
Мбайе   Сабали
84’
  Цитаишвили
81’
75’
Заир-Эмери
Йегбе   С. Сане
74’
66’
Гонсалу Рамуш   Барколя
66’
Нджанту   Кварацхелия
63’
  Д. Дуэ
46’
Фабиан Руис   Д. Дуэ
2тайм
Перерыв
  Деменге
42’
39’
  Нджанту
31’
  Гонсалу Рамуш
Мбайе
16’
Мец
Фишер, Колен, Йегбе, Гбамен, Куао, Траоре, Деменге, Цитаишвили, Эн, Мбайе, Диалло
Запасные: Бокеле, Стамбули, Абуашвили, И. Сане, Ба, Маджо, С. Сане, Туре, Сабали
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Забарный, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Нджанту, Мбайе, Гонсалу Рамуш, Ли Кан Ин
Запасные: Барколя, Марин, Жоау Невеш, Д. Дуэ, Бералдо, Шевалье, Мендеш, Кварацхелия
Подробнее

Таблица чемпионата Франции

Статистика чемпионата Франции

Что делать с Хаби Алонсо?30138 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoПСЖ
онлайны
logoМец
logoлига 1 Франция
logoГонсалу Рамуш
logoЖесси Деменге
logoКантен Нджанту
logoИбраим Мбайе
logoДезире Дуэ
logoГеоргий Цитаишвили
logoМатвей Сафонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»
вчера, 23:05
Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»
вчера, 22:50
Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»
вчера, 22:31
«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка. «Вильярреал» отстает на 8 баллов при двух матчах в запасе, «Атлетико» – на 9. «Бетис» сыграет в понедельник
вчера, 22:18
Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти
вчера, 22:13Фото
Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
вчера, 22:01
Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером
вчера, 21:58Фото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Сельта» победила «Атлетик», «Севилья» разгромила «Овьедо»
вчера, 21:57Live
«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 2:1. Мбаппе забил с паса Беллингема, Родриго – с передачи Винисиуса
вчера, 21:56
Родриго забил за «Реал» во втором матче подряд – «Алавесу». Это первый гол вингера в сезоне Ла Лиги
вчера, 21:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
вчера, 22:26
«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»
вчера, 21:53
Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»
вчера, 21:41
«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»
вчера, 21:18
Хендерсон посвятил Жоте свой 1-й гол за «Брентфорд», отпраздновав в стиле Диогу: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле»»
вчера, 21:12
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
вчера, 20:58
Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
вчера, 20:56
Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
вчера, 20:55Фото
Матч «Марселя» с «Монако» в Лиге 1 начался с 12-минутной задержкой из-за задымления, вызванного файерами
вчера, 20:35
Головин о Погба в «Монако»: «Физически вообще не готов. Не сказать, что стал партнером, ему пока тяжело»
вчера, 20:23