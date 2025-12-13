Матч окончен
«ПСЖ» обыграл «Мец» – 3:2. У 17-летнего Мбайе 2 ассиста, Сафонов провел всю игру
«ПСЖ» победил «Мец».
«ПСЖ» в гостях обыграл «Мец» (3:2) в 16-м туре Лиги 1.
Матч проходил на «Стад Сен-Симфорьен».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
На 31-й минуте счет открыл нападающий парижан Гонсалу Рамуш. На 39-й забил 18-летний форвард гостей Кантен Нджанту. На 42-й хавбек Жесси Деменге отыграл один мяч.
На 63-й Дезире Дуэ забил третий гол гостей – 17-летний форвард Ибраим Мбайе отдал второй голевой пас. На 81-й забил полузащитник хозяев Георгий Цитаишвили.
«ПСЖ» набрал 36 очков и сейчас лидирует в таблице – у «Ланса» 34 балла и игра в запасе. «Мец» идет последним, 18-м, имея 11 очков.
Лига 1 Франция. 16 тур
13 декабря 18:00, Стад Сен-Симфорьен
