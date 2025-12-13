PFL Champions Series 4: Немков задушил Феррейру, Сайборг победила Коллинс и другие бои
13 декабря в Лионе (Франция) прошел турнир PFL Champions Series 4, который возглавил титульный поединок в тяжелом весе между Вадимом Немковым (20-2) и Ренаном Феррейрой (13-5).
Немков победил удушающим приемом в первом раунде.
В соглавном событии за чемпионский пояс PFL в женском полулегком весе подрались Крис Сайборг (29-2) и Сара Коллинс (6-1). Сайборг победила удушающим приемом в третьем раунде.
Другие бои вечера:
● Патрик Хабирора (8-0) победил Кевина Джуссета (10-4) техническим нокаутом в первом раунде;
● Тейлор Лапилус (23-4) победил Лиама Гиттинса (13-5) единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27);
● Густаво Оливейра (12-2) победил Мовсара Ибрагимова (7-1) техническим нокаутом во втором раунде.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости