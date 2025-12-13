PFL Champions Series 4: Немков задушил Феррейру, Сайборг победила Коллинс и другие бои

13 декабря в Лионе (Франция) прошел турнир PFL Champions Series 4, который возглавил титульный поединок в тяжелом весе между Вадимом Немковым (20-2) и Ренаном Феррейрой (13-5).

Немков победил удушающим приемом в первом раунде.

В соглавном событии за чемпионский пояс PFL в женском полулегком весе подрались Крис Сайборг (29-2) и Сара Коллинс (6-1). Сайборг победила удушающим приемом в третьем раунде.

Другие бои вечера :

● Патрик Хабирора (8-0) победил Кевина Джуссета (10-4) техническим нокаутом в первом раунде;

● Тейлор Лапилус (23-4) победил Лиама Гиттинса (13-5) единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27);

● Густаво Оливейра (12-2) победил Мовсара Ибрагимова (7-1) техническим нокаутом во втором раунде.

Что ждало бы Немкова в UFC?