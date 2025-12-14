  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джонс о Салахе: «Все в «Ливерпуле» любят Мо. Он не хотел повлиять на команду, это был личный вопрос. У него есть свое мнение»
6

Джонс о Салахе: «Все в «Ливерпуле» любят Мо. Он не хотел повлиять на команду, это был личный вопрос. У него есть свое мнение»

Кертис Джонс: все в «Ливерпуле» любят Салаха, он не хотел повлиять на команду.

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс высказался о ситуации с Мохамедом Салахом.

Напомним, ранее египетский вингер раскритиковал отношение клуба и тренера к себе после того, как он не вошел в стартовый состав в трех матчах подряд. После этого Арне Слот не включил Салаха на игру с «Интером» в Лиге чемпионов (1:0). Мохамед вернулся в состав «красных» в матче против «Брайтона» в 16-м туре АПЛ (2:0) – он вышел на замену и отдал результативную передачу на Юго Экитике. 

«Мы все любим Мо. Я люблю Мо. Знаете, он всегда был одним из тех, кто был рядом в самые трудные для меня времена в клубе. Я всегда мог поговорить с ним. И сейчас все точно так же.

Мо – самостоятельный человек, у него есть свое мнение. И, знаете, я не думаю, что он хотел как-то повлиять на команду или что-то в этом роде. Это был просто личный вопрос. И, как все знают, команда, болельщики, персонал – мы все любим Мо. Он отличный парень.

Я не очень люблю говорить о чужих проблемах или делах – они касаются только Мо. Но в конце концов, я думаю, что Мо ясно дал понять, что это не направлено против команды или что-то в этом роде, это просто личный вопрос, и все», – сказал Джонс для Viaplay.

Что делать с Хаби Алонсо?31875 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
психология
logoКертис Джонс
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вирджил ван Дейк: «Надеюсь, Салах останется в «Ливерпуле». Он один из лидеров, очень важен для нас»
вчера, 12:55
Ибраима Конате: «Салах любит «Ливерпуль», а «Ливерпуль» – его. Все улажено. В этом клубе все любят друг друга»
вчера, 11:40
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
13 декабря, 22:26
Экитике о Салахе: «Мохамед – большой профессионал и пример. Он легенда, делить с ним поле – благословение. Благодаря таким игрокам мы любим футбол»
13 декабря, 17:56
Главные новости
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
10 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
20 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
54 минуты назад
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
сегодня, 11:55
Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»
сегодня, 11:49
Сафонов о командном фото «ПСЖ»: «Я здесь есть. Пошли новости про фотошоп – нет, это я тут притаился😁»
сегодня, 11:18Фото
Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»
сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
8 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
19 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
25 минут назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
36 минут назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
38 минут назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38
Роджерс близок к назначению в «Аль-Кадисию»
сегодня, 10:17