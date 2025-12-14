Джонс о Салахе: «Все в «Ливерпуле» любят Мо. Он не хотел повлиять на команду, это был личный вопрос. У него есть свое мнение»

Кертис Джонс: все в «Ливерпуле» любят Салаха, он не хотел повлиять на команду.

Полузащитник «Ливерпуля » Кертис Джонс высказался о ситуации с Мохамедом Салахом .

Напомним, ранее египетский вингер раскритиковал отношение клуба и тренера к себе после того, как он не вошел в стартовый состав в трех матчах подряд. После этого Арне Слот не включил Салаха на игру с «Интером» в Лиге чемпионов (1:0). Мохамед вернулся в состав «красных» в матче против «Брайтона» в 16-м туре АПЛ (2:0) – он вышел на замену и отдал результативную передачу на Юго Экитике.

«Мы все любим Мо. Я люблю Мо. Знаете, он всегда был одним из тех, кто был рядом в самые трудные для меня времена в клубе. Я всегда мог поговорить с ним. И сейчас все точно так же.

Мо – самостоятельный человек, у него есть свое мнение. И, знаете, я не думаю, что он хотел как-то повлиять на команду или что-то в этом роде. Это был просто личный вопрос. И, как все знают, команда, болельщики, персонал – мы все любим Мо. Он отличный парень.

Я не очень люблю говорить о чужих проблемах или делах – они касаются только Мо. Но в конце концов, я думаю, что Мо ясно дал понять, что это не направлено против команды или что-то в этом роде, это просто личный вопрос, и все», – сказал Джонс для Viaplay.