Йохауг находилась внутри торгового центра в Осло, где произошла стрельба: «Я сидела чуть ли не со слезами на глазах, была ужасно напугана»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг находилась внутри торгового центра Storo Storsenter в Осло, в котором произошла стрельба.

В понедельник полиция Норвегии задержала 19-летнего мужчину, который выстрелил из дробовика в потолок одного из помещений. Также сообщалось , что у стрелка при себе были бейсбольная бита и нож, а в полицию он позвонил сам.

Беременная Йохауг находилась в тот момент в клинике на территории торгового центра.

«Я припарковала машину и зашла внутрь. Вдруг возникли хаос, полицейские машины, люди были очень взволнованы. Я сидела там чуть ли не со слезами на глазах и была ужасно напугана.

Клинику закрыли, все должны были покинуть здание, царил полный хаос. Кто-то был достаточно любезен, чтобы проводить меня до машины, потому что я была в ужасе.

Тебя застают врасплох, и ты не знаешь, как реагировать. Вспоминаешь прошлое, думаешь об Утейе (норвежский остров, где в 2011 году погибли 77 человек в результате теракта – Спортс’’). В голове возникают худшие мысли», – рассказала 37-летняя Йохауг.