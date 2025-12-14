  • Спортс
  • Орлов провел 900-й матч в регулярках НХЛ. Он 15-й россиянин в истории лиги с таким достижением
Орлов провел 900-й матч в регулярках НХЛ. Он 15-й россиянин в истории лиги с таким достижением

Дмитрий Орлов провел 900-й матч в регулярках НХЛ.

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:5 ОТ). 

В 33 играх в текущем сезоне у 34-летнего защитника 17 (1+16) очков при полезности «минус 5». 

За карьеру в рамках регулярок – 900 игр и 344 (77+267) очка. Ранее игрок выступал за «Вашингтон», «Бостон» и «Каролину». 

Орлов стал 15-м россиянином в истории лиги, сыгравшим 900 или более матчей. Среди защитников – 6-м. 

Также в список входят Александр Овечкин («Вашингтон», 1523), Алексей Ковалев (1316), Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248), Евгений Малкин («Питтсбург», 1239), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085), Сергей Зубов (1068), Дмитрий Куликов («Флорида», 1022), Андрей Марков, Александр Могильный (оба – по 990), Павел Дацюк (953), Илья Ковальчук (926) и Игорь Ларионов (921). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
