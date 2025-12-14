Вратарь «Торонто» Ахтямов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Эдмонтоном». Он отразил все 5 бросков и стал 10-м голкипером из России в этом сезоне

Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов дебютировал в НХЛ.

Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном » (3:6).

24-летний россиянин вступил в игру в третьем периоде, заменив Денниса Хильдеби после шестой шайбы «Ойлерс». За 10:32 на льду Ахтямов отразил все 5 бросков по своим воротам.

В текущем сезоне Артур провел 12 матчей в АХЛ за «Торонто Марлис» (7 побед, 89,6% сэйвов, коэффициент надежности 3,04).

Он стал 10-м вратарем из России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ . Также в списке Сергей Бобровский, Даниил Тарасов (оба – «Флорида»), Илья Сорокин («Айлендерс»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Петр Кочетков («Каролина»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»), Сергей Мурашов («Питтсбург») и Вячеслав Бутеец («Анахайм»).

Рекорд был установлен в сезоне-2023/24, в котором сыграли 13 российских вратарей .