Финалы ЧМ-2025 по боксу: Суров нокаутировал Маханова, Гаджимагомедов победил Хабибулаева и другие

13 декабря в Дубае (ОАЭ) состоялись финальные поединки чемпионата мира по боксу, в которых поучаствовали 12 представителей сборной России. Турнир проходил под эгидой Международной федерации бокса (IBA).

Результаты поединков российских боксеров:

До 48 кг: Эдмонд Худоян (Россия) проиграл Субхану Мамедову (Азербайджан) судейским решением;

До 51 кг: Байр Батлаев (Россия) проиграл Хасанбою Дусматову (Узбекистан) судейским решением;

До 54 кг: Сакен Бибосынов (Казахстан) победил Вячеслава Рогозина (Россия) судейским решением;

● До 60 кг: Абдумалик Халоков (Узбекистан) проиграл Всеволоду Шумкову (Россия) судейским решением;

● До 63,5 кг: Илья Попов (Россия) победил Омара Ливазу (Киргизия) судейским решением;

● До 67 кг: Евгений Кооль (Россия) проиграл Асадхуже Муйдинхуджаеву (Узбекистан) судейским решением;

● До 71 кг: Сергей Колденков (Россия) проиграл Абылайхану Жусупову (Казахстан) судейским решением;

● До 75 кг: Сабыржан Аккалыков (Казахстан) проиграл Исмаилу Муцольгову (Россия) судейским решением;

● До 80 кг: Джамбулат Бизамов (Россия) победил Джавохира Умматалиева (Узбекистан) судейским решением;

● До 86 кг: Алексей Алферов (Беларусь) проиграл Шарабутдину Атаеву (Россия) судейским решением;

● До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Россия) победил Турабека Хабибулаева (Узбекистан) судейским решением;

● Свыше 92 кг: Давид Суров (Россия) победил Армана Маханова (Узбекистан) техническим нокаутом во втором раунде.

Умар Кремлев: «IBA проведет чемпионат мира в Дубае со 2 по 13 декабря. Каждый чемпион получит по $300 тысяч»

МОК исключил Международную ассоциацию бокса, которую возглавляет Кремлев. Что случилось?

