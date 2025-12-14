Мостовой о Месси и Роналду: «Они выиграли на 10 жизней вперед и установили рекордов на 50 лет вперед. Забивают столько, сколько другие в 20 лет не могут даже до ворот добить»
Мостовой о Месси и Роналду: установили рекордов на 50 лет вперед.
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о результативности Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Самое интересное, что они рекорды постоянно устанавливают, один в 40 лет, а другой в 38. Забивают столько, сколько другие в 20 не могут даже до ворот добить.
Поэтому, я считаю, что им не надо уже ничего выигрывать, они все навыигрывали давным-давно. Они выиграли на 10 жизней вперед и установили рекордов на 50 лет вперед», – cказал Мостовой.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Vprognoze.ru
