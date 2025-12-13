⚡ Лыжи. Кубок мира. Шанава выиграл коньковый спринт, Пеллегрино – 2-й, Вике – 3-й, Клэбо выбыл в 1/4 финала, Коростелев – в квалификации
Француз Шанава выиграл коньковый спринт на Кубке мира в Давосе.
Французский лыжник Люка Шанава победил в спринте коньковым стилем на этапе Кубка мира в Давосе.
Норвежец Йоханнес Клэбо выбыл в 1/4 финала, россиянин Савелий Коростелев не квалифицировался в четвертьфинал (52-е место).
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
3-й этап
Давос, Швейцария
Мужчины
Спринт, свободный стиль
1. Люка Шанава (Франция) – 2.17,60
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.17,63
3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) – 2.18,83
4. Джек Янг (США) – 2.21,65
5. Бен Огден (США) – 2.21,86
6. Эдвин Ангер (Швеция) – 2.39,75
ДОЖДАЛИСЬ! Наши лыжники на Кубке мира: онлайн с Коростелевым и Непряевой
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости