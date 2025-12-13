  • Спортс
  • ⚡ Лыжи. Кубок мира. Шанава выиграл коньковый спринт, Пеллегрино – 2-й, Вике – 3-й, Клэбо выбыл в 1/4 финала, Коростелев – в квалификации
430

⚡ Лыжи. Кубок мира. Шанава выиграл коньковый спринт, Пеллегрино – 2-й, Вике – 3-й, Клэбо выбыл в 1/4 финала, Коростелев – в квалификации

Француз Шанава выиграл коньковый спринт на Кубке мира в Давосе.

Французский лыжник Люка Шанава победил в спринте коньковым стилем на этапе Кубка мира в Давосе.

Норвежец Йоханнес Клэбо выбыл в 1/4 финала, россиянин Савелий Коростелев не квалифицировался в четвертьфинал (52-е место).

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

3-й этап

Давос, Швейцария

Мужчины

Спринт, свободный стиль

1. Люка Шанава (Франция) – 2.17,60

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.17,63

3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) – 2.18,83

4. Джек Янг (США) – 2.21,65

5. Бен Огден (США) – 2.21,86

6. Эдвин Ангер (Швеция) – 2.39,75

ДОЖДАЛИСЬ! Наши лыжники на Кубке мира: онлайн с Коростелевым и Непряевой

Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
