⚡ Кубок мира. Перро выиграл гонку преследования, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й, Хорн – 4-й, Дале-Шевдал – 5-й, Лагрейд – 6-й

Эрик Перро выиграл гонку преследования на Кубке мира в Хохфильцене.

13 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене прошла мужская гонка преследования. Победу одержал француз Эрик Перро. Кубок мира по биатлону-2025/26 2-й этап Хохфильцен, Австрия Мужчины Гонка преследования 1. Эрик Перро (Франция) – 30.06,2 (0) 2. Томмазо Джакомель (Италия) – 10,2 (1) 3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 29,0 (1) 4. Филипп Хорн (Германия) – 47,8 (1) 5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.00,7 (1) 6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.07,7 (2) 7. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.15,8 (3) 8. Кэмпбелл Райт (США) – 1.21,0 (3) 9. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.24,4 (3) 10. Филипп Наврат (Германия) – 1.30,0 (2) 11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.40,3 (2) 12. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.48,7 (4) 13. Фабьен Клод (Франция) – 1.52,9 (3) 14. Витаутас Строля (Литва) – 1.56,8 (0) 15. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 2.04,1 (4) 16. Йеспер Нелин (Швеция) – 2.37,5 (4) 17. Юстус Штрелов (Германия) – 2.43,8 (3)... 21. Исак Фрей (Норвегия) – 3.02,5 (3)