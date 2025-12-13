  • Спортс
  ⚡ Кубок мира. Перро выиграл гонку преследования, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й, Хорн – 4-й, Дале-Шевдал – 5-й, Лагрейд – 6-й
⚡ Кубок мира. Перро выиграл гонку преследования, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й, Хорн – 4-й, Дале-Шевдал – 5-й, Лагрейд – 6-й

Эрик Перро выиграл гонку преследования на Кубке мира в Хохфильцене.

13 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене прошла мужская гонка преследования. Победу одержал француз Эрик Перро.

Кубок мира по биатлону-2025/26

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины

Гонка преследования

1. Эрик Перро (Франция) – 30.06,2 (0)

2. Томмазо Джакомель (Италия) – 10,2 (1)

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 29,0 (1)

4. Филипп Хорн (Германия) – 47,8 (1)

5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.00,7 (1)

6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.07,7 (2)

7. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.15,8 (3)

8. Кэмпбелл Райт (США) – 1.21,0 (3)

9. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.24,4 (3)

10. Филипп Наврат (Германия) – 1.30,0 (2)

11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.40,3 (2)

12. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.48,7 (4)

13. Фабьен Клод (Франция) – 1.52,9 (3)

14. Витаутас Строля (Литва) – 1.56,8 (0)

15. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 2.04,1 (4)

16. Йеспер Нелин (Швеция) – 2.37,5 (4)

17. Юстус Штрелов (Германия) – 2.43,8 (3)...

21. Исак Фрей (Норвегия) – 3.02,5 (3)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
