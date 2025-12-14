НХЛ. «Вашингтон» пропустил 5 шайб от «Виннипега», «Рейнджерс» одолели «Монреаль», «Питтсбург» с 5:1 уступил «Сан-Хосе», «Флорида» обыграла «Даллас»
В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Джерси» победил «Анахайм» (4:1), «Питтсбург» вел 5:1 в третьем периоде, но проиграл «Сан-Хосе» (5:6 ОТ), «Рейнджерс» одолели «Монреаль» (5:4 ОТ), «Вашингтон» в гостях проиграл «Виннипегу» (1:5), «Даллас» уступил «Флориде» (0:4).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
