НХЛ. «Вашингтон» пропустил 5 шайб от «Виннипега», «Рейнджерс» одолели «Монреаль», «Питтсбург» с 5:1 уступил «Сан-Хосе», «Флорида» обыграла «Даллас»

В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Джерси » победил «Анахайм » (4:1), «Питтсбург » вел 5:1 в третьем периоде, но проиграл «Сан-Хосе » (5:6 ОТ), «Рейнджерс» одолели «Монреаль» (5:4 ОТ), «Вашингтон » в гостях проиграл «Виннипегу» (1:5), «Даллас» уступил «Флориде» (0:4).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ