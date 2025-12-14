48

Вадим Немков победил Ренана Феррейру удушающим приемом и завоевал пояс чемпиона PFL

13 декабря в Лионе (Франция) состоялся турнир PFL Champions Series 4. В главном событии ивента прошел поединок за вакантный титул чемпиона организации в тяжелом весе между Вадимом Немковым и Ренаном Феррейрой.

Немков победил удушающим приемом в первом раунде.

Немков к бою подходил на серии из четырех побед. Феррейра в прошлом поединке уступил Фрэнсису Нганну техническим нокаутом.

Лучший тяж России или переоцененный любимчик Федора? Насколько реально силен Немков

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoВадим Немков
тяжелый вес (MMA)
PFL
Ренан Феррейра
