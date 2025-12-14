Франк про 0:3 с «Ноттинегмом»: «Ужасно разочаровывающе, это раздражает. Плохая игра, «Тоттенхэм» каждый раз терял мяч – раз 20 при простых пасах. Дело в отдельных игроках»

Томас Франк про 0:3 с «Ноттингем Форест»: ужасно разочаровывающее поражение.

Главный тренер «Тоттенхэма » Томас Франк критически оценил игру команды против «Ноттингем Форест » (0:3) в 16-м туре АПЛ .

«Это было ужасно разочаровывающе. Это просто невыносимо, раздражающе. Это была плохая игра. Особенно первый тайм, мы выглядели разрозненно в целом. Мы не выиграли достаточно единоборств. А потом мы не могли найти друг друга передачами, казалось, мы теряли мяч каждый раз, когда его отбирали.

Очевидно, первые два гола – это две ошибки, такое случается. Нам нужно работать, чтобы быть более стабильными. Сегодня мы делаем два шага вперед и один шаг назад.

Дело в отдельных игроках. Мы все вместе, мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Ужасно раздражает, что сейчас мы так играем. Даже просто пасы, я думаю, мы раз 20 потеряли мяч на простых пасах», – сказал Франк в интервью Sky Sports.