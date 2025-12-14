  • Спортс
Слуцкий о словах про Гусева: «Не претендую на звание морального камертона, я высказал личную позицию. Журналисты высказывают, почему тренеры не могут этого сделать?»

Слуцкий о словах про Гусева: я не моральный камертон, высказал личную позицию.

Леонид Слуцкий объяснил свои слова о Ролане Гусеве.

Ранее главный тренер «Шанхай Шэньхуа» осудил высказывания исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» о его предшественниках. В частности, он заявил: «Я считаю, то, что Гусев себе позволил, когда уходил Личка и сейчас ушел Карпин, – вершина неэтичности в тренерской профессии».

– Ваш прошлый визит в Москву создал резонанс. Вы выступили в «Итогах», отчитали Ролана Гусева.

– Что значит «отчитали»? Нет, я высказал свою позицию.

– Вы отчитали.

– Хорошо, пусть будет отчитал.

– Он после этого извинился. В вашу сторону тоже пошла критика. Посыл был такой, что вот Леонид Викторович – нашелся моральный камертон, который рассказывает, как надо этично себя вести, а сам говорил про 19-летнего дебила, про судей накидывал и так далее.

– При чем здесь судьи и журналист? Я говорил про тренерскую этику, это раз. Во-вторых, я не то что не являюсь никаким моральным камертоном, более того, я даже не претендую на это звание. Я просто высказал свою личную позицию. Мне кажется, каждый человек имеет право высказать свою личную позицию. Если Гусев или кто-то еще высказывает... Вы же все, журналисты, высказываете свои личные позиции, почему не могут это сделать тренеры? – сказал Слуцкий в выпуске на ютуб-канале Fonbet.

