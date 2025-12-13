Терье забил ударом скорпиона – «Кельну». Хавбек «Байера» отличился через 4 минуты после выхода на замену
Мартен Терье из «Байера» забил ударом скорпиона.
Полузащитник «Байера» Мартен Терье забил гол ударом скорпиона в матче с «Кельном».
Команды проводят встречу в рамках 14-го тура Бундеслиги (2:0, второй тайм). 28-летний французский футболист открыл счет на 66-й минуте, пробив подошвой и перекинув вратаря соперника после подачи с фланга. Он вышел на поле за 4 минуты до этого.
Это второй гол Терье в текущем розыгрыше чемпионата Германии. Его статистику можно найти здесь.
Изображения: кадры из трансляции
Что делать с Хаби Алонсо?30314 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
