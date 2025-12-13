Терье забил ударом скорпиона – «Кельну». Хавбек «Байера» отличился через 4 минуты после выхода на замену

Мартен Терье из «Байера» забил ударом скорпиона.

Полузащитник «Байера » Мартен Терье забил гол ударом скорпиона в матче с «Кельном ».

Команды проводят встречу в рамках 14-го тура Бундеслиги (2:0, второй тайм). 28-летний французский футболист открыл счет на 66-й минуте, пробив подошвой и перекинув вратаря соперника после подачи с фланга. Он вышел на поле за 4 минуты до этого.

Это второй гол Терье в текущем розыгрыше чемпионата Германии. Его статистику можно найти здесь .

Изображения: кадры из трансляции