Коростелев о дебюте на Кубке мира: «Это было дерьмо»

Коростелев оценил свой дебют на Кубке мира по лыжным гонкам в Давосе.

Российский лыжник Савелий Коростелев оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Давосе, где он занял 52-е место.

— Это было дерьмо, – сказал он со смехом.

— Для зрителей это выглядит как двухминутный забег, который кажется легким. Но для меня он был очень трудным, особенно последние 30 секунд – тогда ноги просто горели.

— Некоторые, возможно, скажут, что это был жесткий дебют в Кубке мира. Для тебя это было трудное начало?

— Серьезно?

— Ты с этим не согласен?

— Возможно, но я об этом не думаю. Я просто делаю свою работу и сосредотачиваюсь на гонке.

— Чего нам ждать от тебя в дистанционных гонках в ближайший месяц? «Тур де Ски» и уже завтра?

— Я буду готовиться к «Тур де Ски», особенно к этапам в Италии. Надеюсь, там будет лучше, чем сегодня.

— А Олимпийские игры — какие у тебя там цели?

— Конечно, медаль, но трудно сказать, в какой именно гонке.

— Ты считаешь, что медаль реальна?

— Я надеюсь на это, — сказал Коростелев.