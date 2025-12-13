Коростелев о дебюте на Кубке мира: «Это было дерьмо»
Российский лыжник Савелий Коростелев оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Давосе, где он занял 52-е место.
— Это было дерьмо, – сказал он со смехом.
— Для зрителей это выглядит как двухминутный забег, который кажется легким. Но для меня он был очень трудным, особенно последние 30 секунд – тогда ноги просто горели.
— Некоторые, возможно, скажут, что это был жесткий дебют в Кубке мира. Для тебя это было трудное начало?
— Серьезно?
— Ты с этим не согласен?
— Возможно, но я об этом не думаю. Я просто делаю свою работу и сосредотачиваюсь на гонке.
— Чего нам ждать от тебя в дистанционных гонках в ближайший месяц? «Тур де Ски» и уже завтра?
— Я буду готовиться к «Тур де Ски», особенно к этапам в Италии. Надеюсь, там будет лучше, чем сегодня.
— А Олимпийские игры — какие у тебя там цели?
— Конечно, медаль, но трудно сказать, в какой именно гонке.
— Ты считаешь, что медаль реальна?
— Я надеюсь на это, — сказал Коростелев.