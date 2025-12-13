Салах побил рекорд Руни по результативным действиям за один клуб в АПЛ. У вингера «Ливерпуля» 277 (188+89) очков
Мохамед Салах побил рекорд по результативным действиям в АПЛ за один клуб.
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах стал рекордсменом АПЛ по количеству результативных действий за один клуб.
Сегодня египетский футболист ассистировал Юго Экитике в матче с «Брайтоном» в 16-м туре чемпионата Англии (2:0, второй тайм).
Мохамед установил рекорд по количеству голевых действий в АПЛ за один клуб – на его счету 277 (188 голов и 89 результативных передач) очков в составе «Ливерпуля».
Предыдущий рекорд принадлежал Уэйну Руни: он отметился 183 забитыми мячами и 93 ассистами в составе «Манчестер Юнайтед».
