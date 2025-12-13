❄️ Кубок России. Латыпов выиграл спринт, Халили – 2-й, Поварницын – 3-й, Серохвостов – 26-й

Эдуард Латыпов выиграл спринт на Кубке России в Тюмени.

13 декабря на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени прошел мужской спринт. Победу одержал Эдуард Латыпов.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

2-й этап

Тюмень

Мужчины, спринт

1. Эдуард Латыпов – 21.39,2

2. Карим Халили – 24,6

3. Александр Поварницын – 29,2

4. Кирилл Бажин – 39,4

5. Егор Прокудин – 41,2

6. Евгений Сидоров – 41,8

7. Даниил Усов – 51,1

8. Александр Корнев – 54,7

9. Роман Еремин – 59,4

10. Алексей Вагин – 1.05,4

11. Андрей Вьюхин – 1.09,5

12. Александр Логинов – 1.11,6

13. Роман Сурнев – 1.17,8

14. Даниил Матерков – 1.22,0

15. Рустам Каюмов – 1.22,4

16. Антон Бабиков – 1.24,4...

26. Даниил Серохвостов – 2.04,6 (3)

