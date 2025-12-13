❄️ Кубок России. Латыпов выиграл спринт, Халили – 2-й, Поварницын – 3-й, Серохвостов – 26-й
Эдуард Латыпов выиграл спринт на Кубке России в Тюмени.
13 декабря на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени прошел мужской спринт. Победу одержал Эдуард Латыпов.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
2-й этап
Тюмень
Мужчины, спринт
1. Эдуард Латыпов – 21.39,2
2. Карим Халили – 24,6
3. Александр Поварницын – 29,2
4. Кирилл Бажин – 39,4
5. Егор Прокудин – 41,2
6. Евгений Сидоров – 41,8
7. Даниил Усов – 51,1
8. Александр Корнев – 54,7
9. Роман Еремин – 59,4
10. Алексей Вагин – 1.05,4
11. Андрей Вьюхин – 1.09,5
12. Александр Логинов – 1.11,6
13. Роман Сурнев – 1.17,8
14. Даниил Матерков – 1.22,0
15. Рустам Каюмов – 1.22,4
16. Антон Бабиков – 1.24,4...
26. Даниил Серохвостов – 2.04,6 (3)
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Тюмени
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости